Livre sur la Place de Nancy 2021 : un nouveau souffle pour les auteurs

Après une année 2020 difficile au niveau des ventes pour certains auteurs, malgré des dégâts limités selon le Syndicat de la librairie française, et un Livre sur la Place 2020 sans chapiteau, cette 43e édition était très attendue.

Grâce au retour du chapiteau sur la place de la Carrière, les lecteurs ont pu retrouver les auteurs et partager ainsi quelques moments. Ce lieu emblématique du Livre sur la Place est aussi important pour les ventes, il permet habituellement aux librairies indépendantes nancéiennes de réaliser de très bonnes ventes.

Du côté des auteurs c'est à la fois une manière d'aller à la rencontre du public. "C'était attendu, on espérait ce retour. On pourrait se croire à un salon du livre "d'avant", et c'est la première fois qu'on retrouve un salon qui y ressemble" se réjouit Daniel Picouly, auteur habitué du Livre sur la Place. Autre autrice attendue, Tatiana de Rosnay, participait à son premier salon littéraire depuis de longs mois : "pour mon avant-dernier roman j'avais une trentaine de déplacements prévus, tous ont été annulés à cause de la crise. Alors être présente aujourd'hui, c'est un plaisir fantastique. L'émotion est là et les gens sont au rendez-vous".

Des rencontres entre les auteurs et le public qui permettent aussi à certains écrivains de se faire connaître ou bien d'assurer les ventes de leurs ouvrages dans un contexte difficile. "_En ce moment, parce que c'est une des conséquences de la crise sanitaire, c'est très dur pour les romans. Indéniablement, un salon comme celui de Nancy a un rôle très fort pour les ventes. Si l'éditeur ne vend pas de livres, il ne me signe pas de contrat pour mon prochain roman et la machine s'arrête. Ce salon c'est une chance pour mes romans, il donne un vrai coup de foue_t" témoigne Philippe Lemaire, ancien journaliste qui présente son vingtième roman.

Maria Pourchet, figurant dans la première sélection du Goncourt 2021, au livre sur la place de Nancy 2021 © Radio France - Léo Limon

Ce Livre sur la Place 2021 aura aussi été celui du succès pour l'autrice lorraine Maria Pourchet. Nommée dans la première sélection du prix Goncourt ainsi que dans celle du prix Renaudot, la Spinalienne d'origine qui signe son sixième roman avec "Feu" était au cœur de toutes les attentions avec de très nombreux lecteurs venus à sa rencontre. "C'est un tel enchantement ! Je suis tellement bien reçue, c'est très euphorisant !" se réjouit l'autrice qui garde pourtant "les pieds sur terre" : "je le vis bien, c'est mon sixième livre et je n'avais pas eu de succès comme celui-là, et je le dis sans fanfaronner. Donc au bout de six livres, on peut terrestrement savourer la chose."