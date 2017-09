Livre sur la place : dans les coulisses de la rentrée littéraire

Temps fort de la rentrée littéraire, le Livre sur la place s'ouvre ce vendredi 8 septembre à Nancy : un week-end très important pour les auteurs et les libraires notamment. Reportage.

Jusqu'à dimanche, lecteurs, auteurs, éditeurs et libraires vont se croiser place Carrière. 580 ouvrages sont sortis pour cette rentrée, c'est colossal et tous les acteurs de la littérature en Lorraine jouent forcément beaucoup à cette période. Pour comprendre ce que représente la rentrée pour un libraire nancéien, il faut se rendre chez Marie Nardin, qui tient la Taverne du livre. Sur ses étagères, une centaine de nouveautés mais dans sa réserve, c'est une caverne d'Ali Baba :

Je dois en avoir un peu plus de 6.000 pour le salon [...] C'est un moment indispensable, ce qui nous permet de respirer, de souffler. On fait du chiffre d'affaires en peu de temps et on a une bonne publicité. Ce n'est que du positif sur tout."