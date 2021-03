La lecture reste l'un des passe temps favori des français. Résultat d'une étude Ipsos réalisée pour le Centre national du livre. 86% des français ont lu au moins un livre en 2020. Un chiffre élevé, mais pourtant en recul de six points dans ce baromètre réalisé tous les deux ans.

Le 4éme baromètre "Les Français et la lecture" d'Ipsos montre un recul du livre plaisir en 2020.

Malgré la crise sanitaire, le livre résiste, mais "on constate une forme de lassitude en 2020 sur la lecture" explique Régine Hatchondola président du centre national du livre (CNL) qui publie mardi 30 mars 2021 son 4éme baromètre "Les Français et la lecture" réalisée par l'institut Ipsos.

Moins de temps de transport, plus de télé et de télétravail

Les français "ont lu beaucoup de documents pour leur travail" en raison du télétravail, "les étudiants pour leurs études" , et donc "le livre plaisirs a perdu de son aura" confie Régine Hatchondo président du centre national du livre (CNL) à France Inter. Le télétravail a aussi fait baissé le temps passé dans les transports. Ce moment pour la lecture a disparu. La télé est par ailleurs venu concurrencer le livre en battant des records d'audience en 2020.

La lecture conserve une bonne image

La France reste une nation de lecteur. Pour 72 % des sondés (+ 8 points en un an), lire est une source de plaisir. Un Français sur deux (49 %) estime que la lecture permet même "d’être heureux et épanouis dans la vie". Ce critère enregistre un bond impressionnant de vingt points par rapport à la précédente étude souligne Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Le roman reste le genre littéraire le plus plébiscité (67 % mais en baisse de sept points en un an), devant les livres pratiques (49 %) et ceux sur l’histoire (45 %).

Seul genre à progresser : le livre de reportages et d’actualité (essais, biographies…), cité par 36 % des sondés (+ 6 points). "Je pense que cette année très particulière a donné l'envie aux français de comprendre le monde dans lequel ils sont" conclu Régine Hatchondo la président du centre national du livre (CNL).

Des ventes records

Plus étonnant, la BD recule de dix cases dans ce sondage "déclaratif" sur la lecture, alors que les ventes de BD explosent. Les Français ont ainsi acheté 53,1 millions d’exemplaires BD, soit +9% de croissance, établissant une nouvelle année record selon les chiffres de l'institut GfK.

Si moins de Français ont lu, les gros lecteurs, eux, s’en sont donné à cœur joie observe le Parisien/Aujourd'hui en France, rappelant les scènes rarement vues de longues files d'attente lors de la réouverture des librairies en mai ou juste avant Noël, avec à la clé des ventes record pour certains ouvrages, comme "L’Anomalie" d'Hervé le Tellier le dernier prix Goncourt.