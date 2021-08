"Livres dans la Boucle", une édition 2021 la plus normale possible à Besançon

Le festival de littérature, "Livres dans la Boucle" aura lieu du 17 au 19 septembre à Besançon (Doubs), une édition sur un week-end et non plus trois comme l'an dernier et avec quelques nouveautés : le pass sanitaire, mais aussi des rencontres en médiathèques et un cycle "scènes de crimes".