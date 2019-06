"Livres en fête" : c'est parti pour le salon du livre à Champcevinel !

Champcevinel, France

C'est parti pour le salon du livre de Champcevinel ! La dixième édition de "Livres en fête" s'est ouverte ce samedi à 14 h, dans le centre-ville de la commune. Au total, plus de 75 auteurs sont attendus sur les deux jours du salon.

Un salon qui met à l'honneur la Nouvelle-Aquitaine, et en particulier le Périgord : la quasi-totalité des auteurs invités viennent ou habitent notre département. Il y a également un espace littérature jeunesse.

Le programme de ces deux jours de salon

SAMEDI 15 JUIN

14 h Accueil des auteurs en musique avec Ludovic DE BIASI

Ouverture au public.

14 h 30 Café Littéraire : Marie-Aude MURAIL et Jean-Pierre OHL

15 h 30 Espace jeunesse : Monique DEFAYE

15 h 45 Quelques mots de bienvenue : Bernard COLLONGEON et Christian LECOMTE

16 h 30 Café Littéraire : Serge MESTRE

16 h 30 Espace jeunesse : ZAD – Isabelle PÈNE

18 h 30 Remise des Prix littéraires : Prix LA BOÉTIE – Prix AUGIÉRAS

19 h Cocktail musical avec Ludovic DE BIASI

DIMANCHE 16 JUIN

9 h Accueil des auteurs (café, viennoiseries…) – Ouverture au public

9 h 30 Petit-déjeuner public avec Michel MOMPONTET

10 h 40 Café Littéraire : Hélène BRAUN et Bernard REVIRIEGO

11 h 40 Coup de coeur des jeunes lecteurs

12 h Apéritif musical avec Johann SEKINGER

14 h Présentation de l’exposition Sexe, regards et colonies

14 h 30 Table ronde : Du média au roman

15 h Espace jeunesse : Ghislaine ROMAN et Stéphane NICOLET

16 h Conférence-débat : René OTAYEK

17 h 30 Textes dits : Éric FABRE

18 h Clôture du 10e salon en musique avec Johann SEKINGER