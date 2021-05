Loches : 200 ans après la mort de Napoléon souvenirs d'un grognard lochois face à la controverse historique

Pascal Dubrisay, ancien adjoint au maire de Loches, délégué au Patrimoine et surtout passionné d'histoire et auteur du livre "Elie Picard : Mémorial d'un grognard", la véritable histoire d'un lochois, soldat de l'Empire, raconte telle que l'a vécu ce lochois du XIXe siècle l'épopée napoléonienne. Jamais, dans ses mémoires, Elie Picard - enrôlé en 1799 - ne se permet la moindre critique de l'Empereur qu'il va suivre pendant quinze ans à la bataille d'Austerlitz mais aussi dans les pires conditions de détention.

On est loin de la controverse qui entoure le bicentenaire de la mort de Napoléon "commémoré mais pas honoré" ce 5 mai 2021 à l'Institut de France et aux Invalides par le président de la République. Le 5 mai 1821, l'Empereur meurt à l'âge de 51 ans loin des siens et de son pays à Sainte-Hélène, île perdue de l'Atlantique sud où les Britanniques l'ont envoyé en exil après sa dernière défaite, à Waterloo.

200 ans plus tard, Emmanuel Macron déposera une gerbe au pied de son tombeau aux Invalides. Juste avant, le chef de l'Etat prononcera un discours à l'Institut de France pour "regarder en face" cet "être complexe" qu'était Napoléon, en n'étant "ni dans l'hagiographie, ni dans le déni, ni dans la repentance", indique l'Elysée. Cette _"_figure majeure de l'Histoire" est "contestée depuis toujours", rappelle l'Institut de France. Et elle continue à enflammer les débats entre ses défenseurs, qui célèbrent le stratège militaire et l'initiateur de "l'Etat moderne", et ses critiques, qui l'accusent d'avoir provoqué des centaines de milliers de morts lors de ses campagnes militaires et d'avoir rétabli l'esclavage.

Face à un héritage aussi controversé, les chefs de l'Etat se sont gardés de prendre position sur Napoléon depuis que Georges Pompidou a célébré en 1969 le bicentenaire de sa naissance à Ajaccio, sa ville natale. Parmi les points négatifs de l'héritage napoléonien, le chef de l'Etat pourrait rappeler l'énorme bilan humain de ses campagnes militaires, comme celle de Russie, et le coup d'Etat du "18 Brumaire" qui marqua, le 9 novembre 1799, la fin de la Révolution française. Parallèlement, Le Président de la République devrait saluer en Napoléon l'organisateur de l'Etat moderne avec la création du Code civil, des lycées, de la Cour des Comptes, du Conseil d'Etat ou des préfets.

