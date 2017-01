Lodève affiche les portraits de ses habitants en grand format sur les façades

A Lodève les façades d'immeubles se transforment en galerie de portraits. C'est en cours d'installation. Un groupe de bénévoles affiche 193 visages d'habitants pour montrer "ceux qui vivent ici", sur le modèle de l'artiste street art JR.

Ce sont des affiches d'1 mètre 30 par 90 placardées sur les façades du centre ville. Des portraits en noir et blanc d'habitants, vieux, jeunes, souriants ou songeurs. Depuis mercredi un petit groupe transforme les façades et les palissades en galeries photos de pleine air.

L'initiative s'inspire du travail de l'artiste français de street art JR, qui expose aux quatre coins du monde. Il y a un an, deux amies ont lancé l'idée: rallier le projet, sauce locale: "Lodève Inside Out", pour reprendre la terminologie de l'artiste (Inside Out Project). Donner un visage, des visages à leur ville. Montrer sa diversité, son énergie.

"les gens sont beaux, vivants, souriants"

Alors elles ont passé le mot, monté une équipe d'une quinzaine de personnes. Au départ des ateliers photographiques, puis il a fallu définir le cadre des photos, l'esthétique. Ils ont construit un photomaton mobile qu'ils ont promené pendant des semaines à travers la ville. Séances de shooting au collège, lycée, associations, au marché du samedi. Ils visaient une cinquantaine de portraits, ils en affichent aujourd'hui 193.

Le nom du projet: "Pas de ville sans visages". Une exposition ouverte aux quatre vents. "L'idée c'est qu'on va vers les gens, explique Sabine, bénévole. Cette exposition représente la diversité de Lodève. Ce n'est pas une beauté d'artifice (...) Là où il y a des façades avec des volets fermés, on met des portraits entre les fenêtres".

"Pour une fois, ce ne sont pas les politiques qui s'affichent dans la ville, ce sont des inconnus". Anne Petitfils, photographe

Un an de travail. Pour recruter, contacter JR et obtenir son accord, avoir les autorisations d'affichages de la mairie, des particuliers. Au moment du collage "l'émotion est forte"souffle Anne, la photographe. Elle voit pour la première fois en grand format ces visages qu'elle a photographiés. De beaux visages. "Il y a de la fierté dans le regard", dit ce colleur d'affiche bénévole, qui lisse avec soin le portrait d'un collégien.

Pour découvrir cette galerie en plein air, une déambulation est organisée samedi matin à partir de 10h espace Lutéva suivi d'un apéritif à 11h30 au marché de la halle Dardé. Sinon ça se passe sur internet: une page Facebook "Lodève Inside Out" pour les infos pratiques. Et sur la plateforme du photographe JR pour voir les photos: c'est "Indide Out Project". Le projet de Lodève, avec les portraits, doit être mis en ligne d'ici ce week end.