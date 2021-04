Loi climat : les véhicules de collection pourraient être interdits en ville, les passionnés s'inquiètent

Un article du projet de loi climat et résilience, examiné en première lecture à l'Assemblée Nationale, inquiète tous les collectionneurs de véhicules anciens. Il s'agit de l'article 27 qui crée, d'ici décembre 2024, des zones à faibles émissionsdans les agglomérations de plus de 150.000 habitants pour sauvegarder la qualité de l'air. Conséquence, les véhicules polluants seront interdits. Les passionnés de voitures d'époque s'estiment aussi concernés.

Rennes, ville interdite ?

Le tour de Bretagne des véhicules anciens rassemble en moyenne chaque année plus de 800 voitures et motos principalement. Il attire des dizaines de milliers de personnes au bord des routes. Les éditions de 2020 et de 2021 ont du être annulées en raison de la crise sanitaire. La manifestation fait étape parfois à Rennes "cette traversée de Rennes est menacée" déplore Pascal Ameline, président de l'ABVA, Association bretonne des véhicules anciens "les véhicules en carte grise collection ou non ne pourront plus défiler dans des grandes agglomérations".

Les collectionneurs qui vivent dans les grandes agglomérations ne pourront plus sortir leurs voitures de collection de leurs garages - Pascal Ameline

Des véhicules peu polluants

Ces passionnés estiment que leur responsabilité est toute relative pour sauvegarder la qualité de l'air. "Nous représentons 1% des véhicules roulants en France " explique Philippe Ruaux président de l'association Autocyclettes du pays dolois à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). "Nos véhicules de collection roulent quinze fois moins qu'une voiture contemporaine. Nous faisons en moyenne 1000 kilomètres par an avec un véhicule de collection".

Notre passion fait vivre aussi des mécaniciens, des carrossiers ou des vendeurs de pièces détachées - Pascal Ameline

L'écologie oui, mais il ne faut pas une écologie punitive - Philippe Ruaux

Le projet de loi climat et résilience sera examiné en deuxième lecture par le Sénat à partir du 10 mai 2021.