Loi sur les langues régionales : l'office de la langue occitane fustige le recours au conseil constitutionnel

Alors que cette loi de promotion et de protection des langues régionales devait être promulguée, une soixantaine de députés ont saisi le conseil constitutionnel. La présidente de l'office public de la langue occitane regrette "l'épisode de trop".

La loi devait être promulguée quelques heures plus tard, mais une soixantaine de députés ont saisi le conseil constitutionnel pour interroger les "sages" sur l'article 6 de cette loi votée le 8 avril dernier à l'Assemblée nationale. C'est le député breton Paul Molac qui en est à l'origine. Dans un communiqué, plusieurs associations de protection et de promotion des langues régionales expriment leur "incompréhension" et leur "mécontentement".

"Franchement très mauvais perdant de la part d'une partie de la majorité"

Pour Charline Claveau, c'est un " un rebond de plus dans le parcours extra ordinaire" de cette loi, [...] C'était enfin une page qui se tournait vis-à-vis d'une longue période d'indifférence, voire de mépris, vis-à-vis des langues régionales [...] c'est un peu l'épisode de trop et c'est franchement très mauvais perdant de la part d'une partie de la majorité".