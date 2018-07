Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, France

Enfiler sa combinaison, les grosses chaussures de ski, un casque, le masque : ce ne sont pas des gestes qu'on a l'habitude d'accomplir par 20 degrés à l'extérieur. C'est la température ce dimanche à la station des Deux Alpes, au sud de l'Isère (38) et c'est pourtant ce qui se passe même si on ne chaussera les skis, ou les snowboards, qu'en haut de la télécabine. À 3200 mètres d'altitude les premières pistes : à 3400 le glacier.

Des débutants en profitent pour prendre des cours : sous le soleil et avec une vue imprenable. © Radio France - Alexandre Berthaud

Ski, Randonnée, VTT

Là des débutants prennent des cours, des fondus de glisse s'adonnent à leur passion, et des plus expérimentés perfectionnent leurs gestes. Ainsi en bas de la piste on peut rencontrer Laure Pequegnot, vice-championne olympique de slalom (2002), et qui encadre des jeunes : "ça permet de travailler techniquement, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire l'hiver", précise l'ex-slalomeuse. "Et puis prendre du plaisir aussi, _ça fait du bien de skier en plein été_".

Un panorama exceptionnel sur le massif des Écrins, voilà aussi les beautés à découvrir aux Deux Alpes © Radio France - Alexandre Berthaud

Qu'ils fassent du ski, du VTT ou de la randonnée, les touristes présents sont allés à rebrousse chemin des vacanciers coincés ce week-end en direction de la plage. _"_On est venus chercher le frais, parce que la vallée du Rhône c'est à éviter en ce moment", sourie Françoise, habitante du pays Roussillonnais à l'est de l'Isère. Le plaisir des poumons, des yeux, le frais qui revigore, les Deux Alpes l'été, c'est bon pour le moral.