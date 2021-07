Loin de la côte, les vacances tranquilles

Les vacances commencent, avec son lot d'embouteillages et de voisins de serviettes. Certains préfèrent s'isoler pour être au calme, comme dans ce lieu situé dans l'Est de la Vendée sur la commune des Epesses. Au milieu de la nature, chacun en profite pour souffler.

Au fond d'une petite route, on passe une ferme, puis on arrive à Terragora. Il n'y a rien d'autre aux alentours, que ces drôles d'habitations qui se dressent sous nos yeux, noyées dans la nature. Aucun bruit de voiture, seulement des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles et parfois des animaux.

Un logement type "chrysanthème", noyée dans les arbres de la forêt. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les logements sont assez isolés entre eux, le but est de donner une vraie tranquillité aux vacanciers. "Tous les amoureux de la nature peuvent profiter, se promener, découvrir", explique François Gaborit, directeur de Terragora. "Il y a énormément de faune et de flore, on profite du silence, des ciels étoilés, du chant des oiseaux, c'est vraiment des moments magiques", ajoute-t-il.

"Hors du temps", François Gaborit, directeur de Terragora.

Au milieu des 5 hectares du domaine, il n'y a que 19 chambres, de quoi respirer au grand air. Chaque logement est construit d'une manière différente, certains ressemblent à des chrysalides, d'autres sont des petites cabanes perchées dans les arbres. "Il suffit de lâcher son téléphone et on est hors du temps", raconte François Gaborit.

Des animaux se baladent en semi-liberté sur le domaine. © Radio France - Matthieu Bonhoure

En bas de la vallée, Yannick et Philippe sont venus sans leurs enfants pour se reposer. pour eux, pas question de courir dans tous les sens, ils veulent profiter de leur hébergement et du cadre naturel. "On a été confinés donc on a envie de sortir, de changer de la routine, explique cette femme d'une quarantaine d'années. Cela nous coupe un peu monde." À leur pied coule un ruisseau entre des grandes pierres de granit.

Belle surprise

En remontant sur une pente, un grand enclos abrite des moutons, quelques lamas et deux ânes. "Elle est déçue parce qu'on est venu sans bout de pain" dit-en rigolant François Gaborit. "On vit dans une ville, on voulait retrouver un peu ce calme", souffle Chrystelle, venue avec son mari.

"Oh la vue qu'il y a !", s'extasie Léa en descendant de sa voiture. elle est venue avec compagnon, Mimo. Les deux amoureux sont venus pour profiter d'un moment de paix. "Nous c'est la nature, être dans une chambre d'hôtel c'est même pas la peine", tranche le jeune homme. en direction de leur chambre, le couple est épaté par ce lieu naturel, et surpris d'apprendre qu'il y a des animaux en plus. La porte s'ouvre, la réaction est au rendez-vous. Mimo voulait faire une surprise à Léa, c'est mission accomplie.

Mimo et Léa sont très heureux d'être dans ce lieu de nature. © Radio France - Matthieu Bonhoure

François Gaborit observe que depuis quelques années, il y a de plus en plus de monde qui semble intéressé par son offre. les chambres ne sont pas encore complètes pour cet été, mais ce week-end, tout était occupé.