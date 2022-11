Loin des grandes affluences, le marché de Noël de Turckheim mise sur l'authenticité et la convivialité

Alors que les marchés de Noël de Colmar ou encore de Strasbourg vont ouvrir leurs portes ce jeudi et ce vendredi. A Turckheim, loin des grandes foules, le marché de Noël mise depuis 8 ans sur l'authenticité et les animations qu'il y a autour.

C'est le "marché de Noël des lutins" qui ouvre ses portes du 25 novembre au 30 décembre.

Une vingtaine de chalets sur la place de l'hôtel de ville

Dans les cabanons, les commerçants proposent des produits uniques et authentiques. Il y a bien sûr le vin chaud , les Bredala et Bretzels . Il y a aussi les petits cadeaux en Mohair, des petits personnages confectionnés artisanalement. Il y a aussi des produits de la brasserie artisanale du Marcaire, ou encore des chèvres à caresser.

Jacky est prêt à accueillir les visiteurs © Radio France - Guillaume Chhum

Le calendrier de l'avent va bientôt ouvrir ses portes © Radio France - Guillaume Chhum

Vous pourrez aussi découvrir les métiers d'antan avec le travail du bois et de la forge. "Ici sur notre marché de Noël, on prend le temps de vivre, de voir, d'admirer les choses et de déguster," explique Gérard Glénat, l'organisateur du marché de Noël de Turckheim.

Calendrier de l'avent, le veilleur de nuit et les lutins

Sur la façade de l'hôtel de ville, à découvrir un mapping qui illumine le marché. Il y a aussi une lecture de contes sur des bornes interactives. Dès le 1er décembre, à la tombée de la nuit à 17 heures, c'est l'ouverture de portes du calendrier de l'avent, avec les porteurs de lumière.

Les petits personnages se sont installés sur la place de l'hôtel de ville © Radio France - Guillaume Chhum

Les jardins sont bien décorés © Radio France - Guillaume Chhum

Le 8 décembre, vous profiterez d'un concert d'orgue de barbarie place de l'hôtel de ville à 17h30. Un concert de cors des Alpes le 10 décembre place de l'hôtel de ville aussi à 17h30.

Sans oublier le 3 décembre, l'arrivée du Saint-Nicolas à 16h15 en centre-ville. Il sera en calèche pour la distribution de bonbons aux enfants sages. Il y a aussi le veilleur de nuit qui commencera sa tournée dès 21 heures, à partir du 1er décembre.