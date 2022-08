Loin du littoral, le camping Le Prieuré est "un vrai camping de randonneurs" à Saint-Martin-d'Entraunes

Un camping, un vrai, comme on en fait presque plus dans les Alpes-Maritimes. En ce week-end du 15 août, France Bleu Azur vous propose de découvrir le camping Le Prieuré à Saint-Martin-d'Entraunes. Dans un département où le tourisme de masse est roi, il fait figure d'exception.

"Ici on est pas serrés comme des sardines et l'accueil est très chaleureux". Les clients du camping Le Prieuré à Saint-Martin-d'Entraunes ne tarissent pas d'éloge sur leur lieu de vacances. Niché au cœur des montagnes du Mercantour, au pied du Var, il compte trois étoiles au compteur, mais ce n'est pas tellement ça qui compte. Les vacanciers viennent y chercher "l'esprit camping"

Une ancienne ferme

Cette atmosphère passe dès l'arrivée à la réception. Mélina, la gérante, accueille les voyageurs avec un large sourire et se fait une joie de conseiller les touristes sur les randonnées et les autres activités à faire dans la région. Elle raconte aussi volontiers l'histoire du lieu. "C'est un ancien prieuré, c'est à dire un lieu qui appartenait à une abbaye, une ancienne ferme, qui a ensuite évolué en camping dans les années 80. Au départ c'était seulement des gites pour héberger des enfants dont les parents travaillaient dans les mines dans le nord pour qu'ils aient une colonie de vacances ici, et maintenant c'est un camping pur, assez sauvage".

Le camping Le Prieuré tient à garder des emplacements bien espacés pour les tentes © Radio France - Julie Munch

C'est important pour nous que notre clientèle se retrouve dans un coin où ils ne se sentent pas agressés par le commerce permanent - Mélina, la gérante du camping Le Prieuré

Pour coller à l'esprit du lieu, le camping garde à grand nombre d'emplacements pour les tentes. "C'est un vrai camping de randonneurs", raconte Anne, une Nantaise. "C'est hyper calme, il n'y a pas trop de mobil home, pas d'activités à gogo. On est tranquille." Mais on ne s'ennuie pas pour autant. Les enfants s'occupent très naturellement loin des écrans et des sollicitations habituelles en profitant de loisirs simples. "Je lis, je joue au ping-pong, je fais des randonnées", raconte Maël, âgé de 11 ans. Un peu plus loin, deux frères et sœur jouent au baby foot tandis que d'autres sautent dans la piscine.

On s'occupe loin des écrans au camping Le Prieuré © Radio France - Julie Munch

Les clients ont une vue imprenable sur les montagnes depuis la piscine © Radio France - Julie Munch

Ce camping "hors du temps" selon Marielle reste accessible niveau prix. Comptez une dizaine d'euros la nuit pour dormir sous la tente et environ 600 euros la semaine en mobil home. Il existe aussi des lodges et des bengalis en toile. "Mais ne venez pas tous, après les prix flambent", s'exclame Anne, soucieuse de garder son petit coin de paradis et de le préserver des touristes. Heureusement notre reportage ne devrait pas représenter une menace : "Nous ne voulons pas nous agrandir", précise la gérante.