Loir-et-Cher : le concert de Sting au Château de Chambord, reporté au 28 juin 2022

Mauvaise nouvelle pour les fans de Sting. Le chanteur britannique devait se produire le 1er juillet au Château de Chambord, dans le Loir-et-Cher. Les organisateurs ont décidé de le reporter au mardi 28 juin 2022, en raison des mesures sanitaires.

"Suite aux annonces gouvernementales limitant la jauge à 5 000 personnes assises avec distanciation, AZ Prod et Live Nation, en accord avec le Domaine national de Chambord, ont pris la décision de reporter le concert The Sting My Songs au mardi 28 juin 2022", a déclaré à l'AFP le directeur d'AZ Prod, Julien Lavergne.

Des milliers de billets vendus

Des milliers de billets avaient été vendus. Dans un communiqué, les organisateurs précisent que les billets datés du 1er juillet 2020 et du 1er juillet 2021 restent valables pour cette nouvelle date.