Loire-Atlantique : à Legendia Parc, un centre de dépistage pour sauver la fréquentation du mois d'août

À Frossay, le parc animalier Legendia parc vient d'installer une tente de dépistage gratuit pour ses visiteurs. L'objectif : permettre à ceux qui n'ont pas encore le pass sanitaire de se faire tester rapidement et sur place, en espérant de cette manière que la fréquentation ne baissera pas au mois d'août. Des tests antigéniques réalisés par une infirmière bénévole qui vient tous les matins.

Infirmière bénévole, "par solidarité"

La tente bleu est installée juste en face de l'entrée du parc. Jeudi, jour d'ouverture, une dizaine de personnes avaient déjà profité du dispositif, comme Hélène, qui a vu l'information sur Facebook. Certains clients ont même choisi Legendia parc justement parce qu'il y avait la possibilité de se faire tester sans bouger. Avec cette proposition, l'équipe espère que son mois d'août va continuer à attirer le public malgré les contraintes sanitaires.

Des tests antigéniques possibles le matin, du lundi au vencredi. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

"On fait tout notre possible pour arriver à avoir une fréquentation à peu près normale et digne d'un mois d'août" explique Caroline Meunier, qui travaille au parc. Lors d'une saison habituelle, il accueille environ 13 000 visiteurs en juillet, 18 000 en août. Ici tout le monde croise les doigts, surtout qu'après la mise en place du pass sanitaire, une "grosse baisse de fréquentation" a été remarquée, surtout les premiers jours.