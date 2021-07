Loire-Atlantique : des comédiens pour faire face aux incivilités à l'agglomération de Pornic

Deux comédiens de la troupe des Balbutiés proposent du théâtre d'improvisation dans plusieurs villes de Pornic Agglo pendant cet été. Le but, transmettre des messages sur le "vivre ensemble" tout en restant ludique.

Devant le marché de la Plaine-sur-Mer, Céline Lemarié et Guillaume Roussel enfilent leurs bretelles. les deux comédiens posent une sonnette au sol et se préparent à aborder les passants. Ce programme est une volonté de Pornic Agglo, le but est de proposer du théâtre d'improvisation sur le "vivre ensemble".

Pendant la saison estivale, ces villes de la côte voient leur population exploser avec les touristes, et les incivilités augmentent. Pour rappeler à chacun quelques bases, les deux comédiens utilisent le théâtre. Des petits spectacles de quelques minutes avec des contraintes fixées par les vacanciers.

Tricotage d'histoire

"Donnez nous des mots et on vous tricote une histoire !", s'exclame Guillaume Roussel. Le soleil cogne, mais le public ne manque pas à l'appel. Dès qu'une foule se forme, d'autres personnes viennent et regardent avec curiosité ce qui se trame sous leurs yeux. Dès qu'un bon groupe se forme, les comédiens rappellent l'objectif du spectacle.

Le public choisit alors huit mots différents, ces derniers devront être utilisés par les comédiens. "Nous allons mettre quelqu'un à contribution pour porter l'ardoise, lance alors Guillaume Roussel. Il faut qu'elle soit bien tournée vers nous parce qu'on a pas de mémoire", blague le comédien. Une jeune s'approche et porte haut l'ardoise.

Message clair

Guillaume Roussel utilise le chien d'une des spectatrices pour ajouter quelque chose de spécial à sa scène. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les comédiens sonnent la petite cloche et l'improvisation commence. Ils utilisent plusieurs personnages et gardent un fil rouge pour égrainer tous les mots. Ils utilisent ce qu'il y autour d'eux pour avoir un décor ou des accessoires. Une dame venue avec son chien, Pooki, se trouve alors plantée au milieu du jeu de Guillaume Roussel. il utilise le petit animal de compagnie pour ajouter à son jeu.

Mission accomplie, les applaudissements pleuvent. "Bravo ! Bravo!", lance un des vacanciers dans la foule. "On comprend bien le message qui est passé en plus", ajoute cet homme venu de la Sarthe pour deux semaines. Le marché n'est pas terminé, alors les deux comédiens ne perdent pas un instant pour continuer à enchaîner les représentations.