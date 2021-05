Loire-Atlantique et Vendée : deux monuments candidats au titre de "Monument préféré des Français"

Ils sont trois, il n'en restera qu'un. Trois monuments des Pays de la Loire entrent en compétition, ce mardi 25 mai, pour représenter la région dans l'émission le "Monument préféré des Français 2021", présentée par l'animateur Stéphane Bern. Le passage Pommeraye à Nantes et le château de Tiffauges en Vendée représentent nos deux départements. L'abbaye royale de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, complète cette liste. Un seul de ces lieux entrera en lice pour tenter de succéder au Lion et à la Citadelle de Belfort.

Le passage Pommeraye, incontournable du centre-ville de Nantes

Le passage Pommeraye, monument historique du centre-ville de Nantes, date de 1843. Il permet de relier la rue de Santeuil à la rue de la Fosse, 9.40 mètres plus bas. Il a été conçu par un notaire, Louis Pommeraye et réalisé par les architectes Buron et Durand-Gasselin. Colonnes de pierre, réverbères au gaz et statues allégoriques permettent de donner de la splendeur à ce palais du commerce au 19e siècle.

Le château de Tiffauges, emblème médiéval

La construction de ce mastodonte du Moyen-Âge commence au 12e siècle. Son histoire est étroitement liée à celle d'un homme : Gilles de Rais. Ce maréchal de France occupe le château au 15e siècle. L'histoire raconte qu'il aurait trucidé des centaines d'enfants dans les catacombes pour transformer le plomb en or. D'après un alchimiste italien, les organes des jeunes enfants permettaient cette transformation. Pour mettre un terme à cette torture, l’Évêque de Nantes a décidé d'arrêter Gilles de Rais et de le brûler vif en 1440. Le château a, par ailleurs, été classé Monument historique en 1957.

La construction du château de Tiffauges a débuté au 12e siècle. © Maxppp - Franck Dubray

Pour choisir le "Monument préféré des Français", le public est appelé à voter en ligne, entre le 25 mai à 10 heures et le 11 juin à midi.