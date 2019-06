Loire-Atlantique et Vendée : deux sites retenus dans le cadre de la mission Stéphane Bern

Le four à chaux du port de Montru à la Chapelle-Heulin et le kiosque à musique de Luçon font partie des nouveaux projets bénéficiant du loto du patrimoine et de la mission "Patrimoine en péril" confiée à Stéphane Bern. La grille du super Loto du Patrimoine sera mise en vente dès le 15 juin.

Le four à chaux du port de Montru à la chapelle-Heulin (crédit : mairie de la Chapelle Heulin).

103 nouveaux projets vont bénéficier du loto du patrimoine et de la mission "Patrimoine en péril" confiée à Stéphane Bern, annonce faite ce mardi par le ministre de la culture Franck Riester. Parmi ces nouveaux sites, il y en a un en Loire-Atlantique -c'est le four à chaux du port de Montru à la Chapelle-Heulin - et un en Vendée, c'est le kiosque à musique de Luçon.

Le four à chaux du port de Montru (44)

Le maire de la Chapelle-Heulin, Jean Teurnier, a appris la nouvelle alors qu'il était en vacances et il est enchanté :

C'est une bonne nouvelle car cela va donner de la lumière à la Chapelle-Heulin. La commune a acquis le four à chaux en octobre 2018, on espère le rénover cette année. Je veux en faire un site touristique, y faire monter les gens pour avoir une vue sur la faune et la fore du marais de Goulaine" - Jean Teurnier

Le four à chaux, construit en 1825 est un monument historique industriel. Il servait à faire la chaux avant que la levée de la Livatte ne soit construite. Les bateaux arrivaient directement à cet endroit par la Loire. Une partie du monument s'est éboulée, il faut aussi reprendre le jardin. En revanche, les fondations sont bonnes.

Le projet de restauration de ce monument industriel se monte à 600 000 euros. La Région apporte son aide à hauteur de 92 000 euros, et l'Etat via la dotation des territoires ruraux propose 50 000 euros.

Le kiosque à musique de Luçon (85)

Satisfaction d'être retenu dans le cadre de la mission Berne aussi en Vendée, où la mairie de Luçon recherche des financements pour rénover le kiosque à musique situé en plein centre ville, dans le jardin Dumaine. Construit en 1891, le monument est en état de péril avancé, ses pieds sont creux et s'érodent. Le montant de la rénovation est estimé à un peu plus de 220 000 euros.

Le kiosque à musique de Luçon (85) (crédits : mairie de Luçon). -

La grille du super Loto du Patrimoine sera mise en vente au prix de 3 euros dès le 15 juin.