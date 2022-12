Loire-Atlantique : "Il y a comme un manque", confie un fan de Johnny, cinq ans après la mort du rockeur

Du Johnny Hallyday sur les murs, en figurines, en parfums, en cartes postales et même sur une cravate. Le rockeur français est partout chez Bertrand, habitant de Issé, au sud de Chateaubriand. Le passionné nous a ouvert les portes de sa collection à l'occasion des cinq ans de la mort du chanteur, décédé le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) à l'âge de 74 ans.

ⓘ Publicité

Cinq ans après, "j'ai dû mal à le voir en vidéo"

Depuis, Bertrand continue d'entretenir le lien avec la star, à travers des livres, cassettes, DVD et CD qui s'accumulent dans une chambre. "J'ai plus de 100 disques, j'ai tous ses albums, toutes les chemises de sa collection*, tous les tickets de ses concerts... Cela fait des souvenirs",* sourit le fan, appuyé contre le mur, tapissé d'affiches et de portraits de Johnny. Le visage du rockeur se retrouve également dans de nombreux albums photos, on lit aussi ses initiales "JH" sur une plaque d'immatriculation américaine ou encore des briquets Zippo "Là, j'ai aussi Johnny sur sa moto, en figurine, dans l'emballage d'origine... La première fois que je l'ai vu en concert, c'était en 1986, à Bercy, j'avais 18 ans", se souvient le fan, qui ira ensuite jusqu'à Las Vegas, aux Etats-Unis, pour suivre le chanteur en tournée.

"Il fait partie de la famille"

Sa passion ne s'est jamais éteinte. "L'écouter, cela va, mais j'ai dû mal à le voir en vidéo", souffle Bertrand, cela me fait quelque chose parce qu'il fait partie de la famille, dans une autre dimension, mais... Tous les jours, on l'écoute, on le suit, dont après il y a comme un manque." En 2017, le quinquagénaire n'avait pas pu se rendre à Paris pour assister aux obsèques de Johnny, et ne compte pas non plus aller se recueillir sur sa tombe, à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes.

En revanche, il aura une pensée particulière pour le rockeur ce 5 décembre 2022. "Je ne ferai rien de spécial, à part écouter Johnny dans la voiture, sans doute, pour aller travailler, on y pense tout le temps", confie Bertrand, avant de mettre en fond sonore la voix de son idole.