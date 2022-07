Le "Black Joke", un bateau de 132 ans, l'un des plus vieux en France, sera visible dans plusieurs rassemblements de voiliers anciens cet été. Il a été mis à l'eau le 30 juin dernier. Nous avons rencontré celui qui l'a restauré, un Nantais de 75 ans.

Loire-Atlantique : l'un des plus vieux bateaux français restauré par un Nantais et prêt à naviguer

Huit mètres de long sur 2m de large, 1m50 de tirant d'eau et 12m de tirant d'air, le "Black Joke" est étroit et se perd au milieu du port de plaisance de Pornichet. Mais pourtant il se distingue bien des autres embarcations. Ce voilier a 132 ans classé Bateau d'Intérêt Patrimonial (BIP), est un des plus vieux voiliers sous pavillon français.

Construit en 1890 au chantier Wilkinson de Charlton, à Londres, il devient français en 1949. Le bateau entier semble sorti d'un musée,

avec sa coque noire d'origine, ses bordées en acajou et son mat en pin d'Oregon. A l'intérieur, même le mobilier est d'époque, comme une lampe et un poêle à pétrole. "Le but était de le restaurer sans que ça se voit", explique le nantais Jean-François Coudreau.

Le Black Joke a 132 ans, il est labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial (BIP). © Radio France - Marek Khetah

Marinière bleue et barbe blanche de vieux loup de mer, il a passé 1.600 heures ces deux dernières années à restaurer le "Black Joke". "Il faut être un peu barjot pour faire ça" confie-t-il. D'autant plus quand on a 75 ans. Ancien aéronaute, c'est dans le ciel qu'il a débuté à naviguer, en pilotant des montgolfières. Mais il a toujours été séduit par la mer, avec sa compagne Françoise.

A l'abandon pendant 5 ans

En 2020 ils ont racheté le Black Joke à l'ancien propriétaire qui l'avait laissé à l'abandon pendant 5 ans au port de Granville. Le bateau était certes très abîmé, mais heureusement le propriétaire avait "désarmé" le bateau avant de l'abandonner, c'est-à-dire qu'il avait retiré tout ce qui s'enlève facilement, comme des accessoires, des poulies, et les avait mis à l'abri. Cela a facilité le travail de reconstitution.

Ce type de bateau, un "cutter anglais", était destiné à aller vite. Ils n'étaient pas aménagés. Aujourd'hui, le retraité et sa compagne naviguent de temps en temps avec et dorment même parfois dedans, bien que le Black Joke soit avant tout "un objet, un jouet, pas un bateau de voyage", précise-t-il.

Jean-François Coudreau a passé 1.600 heures à travailler sur le Black Joke pour le restaurer. © Radio France - Marek Khetah

Sur le ponton du port de Pornic, le bateau attire les yeux des plaisanciers par sa forme et sa qualité de finition, "au même titre que lorsqu'on voit une voiture de 1915 dans la rue", s'amuse jean-François Coudreau. Mais le remarquer c'est une chose, l'analyser en est une autre", précise-t-il. Car il n'y a que les connaisseurs qui savent reconnaître l'âge du Black Joke.

Bateau cherche passionnés

Et d'ailleurs, Jean-François Coudreau a un souci : "A priori, ce bateau va me survivre. Mon avenir est derrière moi, fatalement, ma fin est proche ! plaisante-t-il. Le bateau lui, il est maintenant sensé vivre 40 ou 50 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Dès que je croiserais quelqu'un qui semblera s'y intéresser, qui aime ce genre de bateau et qui aura quand même deux ou trois biftons dans la poche… et bien je le cèderai". A bon entendeur.

Le Black Joke sera d'ici là visible à Pornic, le 28 juillet à l'occasion du défilé Voiles de tradition, puis du 29 juillet au 3 août au Pouliguen et le 6 août à Piriac-Sur-Mer.