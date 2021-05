Loire-Atlantique : Planète Sauvage retrouve ses visiteurs

Le plus grand safari de France situé à Port-Saint-Père dans le Pays de Retz était fermé depuis la fin octobre. Jusqu'à fin juin, l'accueil du public se fera uniquement du vendredi au dimanche (plus le lundi de Pentecôte) puis tous les jours à partir de juillet. Il est indispensable de réserver sa place avant de venir en raison des règles sanitaires. Sur 86 hectares et quinze plaines, on peut observer plus de 1 000 animaux de 120 espèces différentes.

Les félins sont bien visibles derrière des vitres sécurisées © Radio France - Anne Patinec

Six nouveaux lodges

Depuis la terrasse vitrée du lodge, on peut observer les félins © Radio France - Anne Patinec

Pendant la fermeture, plusieurs aménagements ont été effectués dans le parc. C'est à pied que les visiteurs peuvent découvrir l'une des nouveautés de Planète sauvage. Sur le bord d'un chemin, d'imposantes vitres ont été installées et permettent d'observer lions et guépards en toute sécurité. Non loin de là, six nouveaux lodges au décor soigné ont été construits. Depuis le salon ou la terrasse vitrée, on admire les félins qui se baladent. Ce type d'hébergement séduit beaucoup; quasiment tous les week-ends sont déjà complets jusqu'à la Toussaint selon Aurélie Chevallier-Chantepie la directrice.

L'un des nouveaux lodges © Radio France - Anne Patinec

Dans le parc, le port du masque est obligatoire; des distributeurs de gel hydroalcoolique sont accessibles en de nombreux endroits. D'ici l'été, la jauge ne dépassera pas les 3 000 visiteurs par jour. Au niveau du delphinarium, le nombre d'animations sera augmenté si besoin pour éviter une trop grande concentration dans les gradins.

L'équipe animalière a continué à travailler normalement

Visiblement, le confinement n'a pas trop perturbé les animaux car ils sont habitués à une fermeture hivernale et les soigneurs s'en sont occupés comme d'habitude. En revanche, il a fallu acclimater des nouveaux venus, des loups à crinière et des vigognes cousins du lama car ils ne proviennent pas de parcs safari. Les soigneurs les ont approchés à plusieurs reprises à bord de leurs véhicules, comme le feront les futurs visiteurs.

Pour une bonne observation des félins, le personnel animalier nettoie les vitres installées au bord du sentier © Radio France - Anne Patinec

Comme tous les ans, Planète Sauvage a connu de nombreuses naissances mais pas plus que d'habitude. 80 personnes y travaillent à l'année; ils sont 150 en pleine saison estivale.