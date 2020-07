Loire-Atlantique : plusieurs festivités locales prévues en fin d'année et déjà annulées

Les annulations de festivités locales s'enchaînent en Loire-Atlantique. Tout comme les grands festivals musicaux, le Helfest en tête ou encore les nuits de l'Erdre à Nort-sur-Erdre, la grande majorité des organisateurs d'événement culturels et sportifs annulent leur édition 2020. L'épidémie de la Covid-19 a compromis le bon déroulé de ces manifestations festives.

La Foire de Béré annulée

Pour la premières fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Foire de Béré, implantée à Châteaubriant, ne fera pas tourner ses manèges entre le 11 et le 14 septembre. Le comité d'organisation a pris cette décision la semaine dernière, les foires expositions ne pouvant plus recevoir du public jusqu'au 30 octobre. L’événement quasi millénaire ne fêtera donc pas ses 970 ans mais assurément ses 971 ans puisqu'une nouvelle édition est dores et déjà programmée du 10 au 13 septembre 2021.

Une semaine après l'annonce de l'annulation du Marathon de Nantes, compte tenu des "très nombreuses incertitudes concernant l'organisation de grands événements", les organisateurs des Foulées Hélyce, à Saint-Nazaire, se sont à leur tour résolus à annuler l’événement qui lance traditionnellement les festivités de Noël. La Stran, organisatrice de la course à pied justifie cette décision par "un manque de visibilité" dû au contexte sanitaire. Le 10 kilomètres qui rassemble, chaque année, plusieurs milliers de joggeurs devait se tenir le 21 novembre prochain.