Après deux mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, le zoo de la Boissière-du-Doré accueille à nouveau du public, l'Océarium du Croisic souhaite rouvrir le mercredi 20 mai, et Planète Sauvage n'a pas encore de visibilité.

Loire-Atlantique : Zoos et aquariums se déconfinent petit à petit

Après deux mois de fermeture, le zoo de la Boissière-du-Doré qui propose à une demi-heure de Nantes, un millier d'espèces et est visité par 140 à 150 000 chaque année, a rouvert ses portes au public ce mardi, dans le respect des règles de distanciation sociale.

En ce qui concerne l'autre parc zoologique de Loire-Atlantique, Planète Sauvage à Port-Saint-Père, riche de 1100 animaux, et fort de 290 000 visiteurs annuel, il va falloir encore attendre. La direction ne sait pas encore quand elle sera prête à rouvrir. "On travaille sur le plan sanitaire. Il nous faut gérer l'accueil du public, faire les choses et les faire bien" explique Clémentine Amar, en charge de la communication de Planète Sauvage.

L'Océarium du Croisic, lui, a déposé un dossier en préfecture et en mairie pour une réouverture mercredi 20 mai. Il compte 4000 spécimens et 250 000 visiteurs/an. Cela fait dix jours qu'il travaille à un protocole d'accueil. Son directeur Stéphane Auffret sait d'ores et déjà qu'il n'accueillera pas les scolaires : "Nous avons eu 100% d'annulations scolaires."

