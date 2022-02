Loire : Jean-Charles participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta

Koh-Lanta fait son retour sur TF1 ce mardi soir. La célèbre émission de survie revient avec une 24ème saison, et l'un des 24 candidats est un ligérien : Jean Charles, 40 ans, né à Saint-Étienne, et qui construit des maisons en rondins à Saint-Jean-Soleymieux, dans la Loire.

A la fin, il n'en restera qu'un ! Et on croise les doigts pour quil soit ligérien. La nouvelle saison de la célèbre émission de survie Koh-Lanta fait son retour ce mardi soir sur TF1 à 21h10. Cette 24eme saison s'intitule "Koh-Lanta : le totem maudit". Et parmi les 24 nouveaux candidats (12 femmes et 12 hommes), il y a Jean-Charles, 40 ans. Il est né à Saint-Etienne, il a grandi à Feurs et possède aujourd'hui une entreprise à Saint-Jean-Soleymieux.

En charge de la construction de la cabane ?

"Je suis fustier, c'est à dire que je construis des maisons en rondins de bois", explique le Ligérien. "Les murs extérieurs, les cloisons, le charpente... tout en rondins. Forcément, les autres candidats ont dû se dire : lui, il va être compétent pour construite la cabane (rires)." C'est à Berlin, où il a suivi sa compagne après ses études en droit de l'environnement à Saint-Étienne qu'il a appris le métier. "J'avais toujours voulu construire ma maison de mes main, en bois brut, et quand je suis rentré en France j'ai passé un CAP de charpentier au CFA de Montbrison."

Il n'avait jamais regardé Koh-Lanta

"Je n'ai pas la télé donc je n'avais jamais regardé Koh-Lanta", confie Jean-Charles. "Mais je savais que c'était une émission de survie, avec un groupe de personne sur une île qui doit se débrouiller. Ça ça m'attirait, parce que j'ai un mode de vie assez simple, je recherche la sobriété, l'autonomie alimentaire et énergétique, donc j'ai candidaté. Mais on s'aperçoit vite qu'on est nul et qu'on a aucune compétence."

"J'ai toujours pensé que ma débrouillardise pouvait être un avantage, mais je me suis vite aperçu que la survie, c'est encore autre chose. Le climat est hyper humide, on se retrouve démuni et j'y suis allé un peu pour ça aussi", raconte le Ligérien. Et puis j'étais curieux de voir comment les interactions entre les personnes allaient se créer. Si c'était des choses positives ou négatives qui allaient ressortir. Ce n'est pas pareil de passer une soirée avec des personnes qui ont des caractères différents mais qui ont toutes mangé, au chaud et avec de la musique. Là, on se retrouve sur une île où il n'y a rien, c'est mouillé et il n'y a pas de nourriture."

Malgré les conditions climatiques, la fatigue, la faim et les tensions dans le groupe sur l’archipel de Palawan aux Philippines, Jean-Charles est quand même très content de son expérience à Koh Lanta. "Je n'avais pas beaucoup d'attente, je voulais surtout voir ce que ça allait donner dans ces conditions, donc même si je rentre le premier jour, je suis déjà comblé."