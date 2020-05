Loire : l'espace zoologique rouvre ce mardi à Saint-Martin-La-Plaine

La réouverture se fera avec des adaptations : 600 personnes maximum dans l’enceinte, des mesures de distanciation, les tables de picnic inaccessibles, les repas des animaux (gorilles, loups) annulés, le vivarium fermé. Ceci étant dit, la vie "normale", avec des visiteurs, va donc reprendre à St-Martin-La-Plaine.

Les conditions de réouverture de l'espace zoologique

Comme pour beaucoup de structures, il était temps de rouvrir explique Pierre Thivillon, le fondateur de l’espace zoologique : "Ça commençait à manquer aux finances même si nous n'étions pas à la rue car l'an passé nous avions fait une bonne saison. D'autre part nous avions prévu des travaux qui n'ont pas été faits par manque de personnel. Nous avions donc une trésorerie intéressante, la meilleure en 47 ans. Nous avons donc passé ces deux mois sans crier au secours mais il était temps que ça se termine".

"Des visiteurs qui font les singes, ça amuse beaucoup les gorilles"

Les animaux vont donc voir à nouveau arriver des groupes et des familles qui vont les scruter, après deux mois d’un calme certain. "Les animaliers s'occupent toujours de leurs animaux mais il nous a semblé dans les premières semaines que les grands singes s'ennuyaient de ne pas voir l'animation des visiteurs" raconte Pierre Thivillon. "Des visiteurs qui font les singes, ça amuse beaucoup les gorilles et les chimpanzés. Pour mettre l'ambiance nous leur avons mis la radio dans leurs installations pour qu'ils écoutent un peu de musique. On n'a pas vu les gorilles danser le rock mais ça mettait de l'ambiance dans les bâtiments".