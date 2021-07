Loire : l'extension du pass sanitaire arrête le Tour du Forez plus tôt que prévu

Le Tour du Forez, c'est presque terminé. Les organisateurs du Foreztival ont travaillé neuf mois sur cette alternative qui devait proposer des événements culturels gratuits jusqu'au 8 août dans les 87 communes de l'agglomération Loire Forez. Certaines d'entre elles ne le verront finalement pas passer : l'entrée en vigueur du pass sanitaire mercredi 21 juillet s'avère trop compliquée à gérer, l'association FZL jette l'éponge.

C'est triste [...] mais je comprends l'organisation.

C'est une déception pour le public d'une des dernières étapes à Sauvain, car sur le Tour du Forez, il y a tout pour être heureux. "Un super repas déjà ! Tartifourme, saucisson chaud au vin ... et puis la fanfare, il y a du soleil, après la pandémie on attendait que ça !" assure Anaïs, frustrée que la fête se termine. "C'est triste parce qu'il y a pleins d'événements qui nous avaient intéressés, auxquels on voulait assister mais je comprends l'organisation. C'est compliqué d'organiser des événements comme ça avec autant de restrictions."

Près de 30 communes se retrouvent privées du passage du Tour du Forez, alors attablé avec les bons vivants du jour, le maire de Sauvain Jean-René Joandel mesure sa chance. "C'était très varié d'une commune à l'autre, il y avait pleins de choses différentes. À Sauvain on a de la chance, trois jours avant on peut passer. Mais j'imagine tous les autres qui devaient passer les semaines suivantes ... c'est vraiment dommage."

Impossible de se réorganiser en quelques jours

Les organisateurs sont aussi déçus que le public. "C'est frustrant parce qu'on a mis énormément d'énergie pour faire ce Tour du Forez et là on n'aura pas le sentiment de satisfaction de franchir la ligne d'arrivée comme on devait le faire le 8 août" regrette Manon Berthet, chargée de communication de l'association FZL. Il y a les contraintes logistiques, le manque de moyens humains et financiers "et après on pense que ce n'est pas aux lieux qui reçoivent du public d'assumer la responsabilité de la vaccination." Et d'asséner : "un travail de neuf mois ne peut pas être revu en neuf jours, c'est impossible."

Pour marquer la fin du Tour du Forez, l'association donne rendez-vous mardi 20 juillet à Trelins, berceau du Foreztival pour une soirée de théâtre d'improvisation et de concerts.