Loire : la folie des Hand Spinner dans les écoles

C'est la folie des Hand Spinner en ce moment dans les cours de récréations. Cet objet est une sorte de toupie à trois têtes, qui ressemble à des pales d'hélicoptère. Ce jouet qu'il faut faire tourner à toute vitesse, connaît un certains succès dans la Loire.

Tous les élèves ligériens sont occupés par le Hand Spinner. Tous ?! Non ... pas l'irréductible Amandine, en CM2 à Saint-Étienne. "Moi et une amie sommes les deux seules à ne pas en avoir dans la classe. Par contre les autres ... ça tourne, ça tourne, ça tourne" explique la jeune fille qui avoue que le petit objet déconcentre parfois ses camarades. "La maîtresse leur dit : 'rangez-moi ça tout de suite !' ajoute Amandine.

Peu de gens expliquent la mode de cette toupie, assez anodine, pas même Pascal, mère de trois enfants. "On s'est posé la question avec une amie. Comment se fait-il que tout d'un coup il y ait cet engouement ?" s'interroge-t-elle. Patrice, dans son bureau de tabac de la place Jean Jaurès, en a vendu 200 en un mois. "Les jeunes en veulent un, puis deux, puis un multicolore, puis phosphorescent, c'est celui à qui aura le plus beau en fait" déclare le professionnel.

Le Hand Spinner a même ses adeptes dans la cour des collèges. Florent et Kévin viennent d'en commander sur internet. "On peut faire des figures, comme le tour du monde où l'ont fait tourner le Hand Spinner autour de notre bras. Le faire sauter en l'air et le rattraper d'un coup. C'est un déstressant et cela occupe quand on s'ennuie un peu" expliquent les deux garçons. Pour un Hand Spinner comptez entre 3 et 15 euros.

Utilisé pour aider les personnes autistes

Le Hand Spinner a vu le jour dans les années 90 aux États-Unis. Ce jouet qui était plus un objet était utilisé à des fins thérapeutiques, pour aider par exemples certaines personnes autistes. Michel Plantade est la secrétaire générale de l'association Autiste dans la Cité dans la Loire.