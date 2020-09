Loire : le festival des Arts Burlesques devient Arcomik Festival

Pour sa 18e édition du 10 au 20 février 2021, le festival stéphanois des Arts Burlesques change de nom et devient Arcomik Festival. Sans perdre son âme ni son humour, assurent les organisateurs, qui prévoient toutefois cette année moins de spectacles.

Encore plus rassembleur, et toujours humoristique : pour sa 18e édition du 10 au 20 février 2021, le festival des Arts Burlesques se rebaptise en Arcomik Festival. Un changement de nom mais pas d'esprit pour ce rendez-vous du rire à Saint-Etienne et ses environs, qui doit composer cette année avec les incertitudes liées à l'épidémie.

Fini les arts burlesques, un label trop réducteur au goût du directeur artistique du festival Farid Bouabdella : "Ce qui rassemble tout, c'est le comique et l'art du théâtre. D'où Arcomik", explique-t-il. Il l'assure cependant : malgré le changement de nom, "la programmation est toujours percutante".

Pour preuve, la présence à l'affiche d'Alex Vizorek et Anne Roumanoff en soirée de lancement, de Thomas Croisière, Tom Villa, Baptiste Lecaplain, Christelle Cholet, Eric et Quentin, Guillermo Guiz ... et de nouveaux partenariats : "la Comédie de Saint-Etienne nous rejoint, dans le cadre des pratiques amateures du Tremplin. Il y aura aussi une soirée cinéma au Méliès, avec Thomas Croisière."

Mais le directeur doit composer avec les incertitudes liées à l'épidémie : "D'ici février, on espère repasser en zone verte pour augmenter les jauges", avance-t-il. Le festival réduit déjà la voilure avec 20 spectacles au lieu de 29 auparavant, mais une date est prévue à Firminy (le 16 février, avec Christelle Cholet). L'ensemble de la programmation est à retrouver à cette adresse.