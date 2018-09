Andrézieux-Bouthéon, France

La chasse démarre dans le département de la Loire. Pour le sangliers, des battues sont autorisées depuis le 15 août, mais en ce qui concerne les autres gibiers c'est ce dimanche que les chasseurs vont pouvoir arpenter la campagne. A l'exception du lièvre dont la chasse ouvrira au plus tôt le 23 septembre, au plus tard début octobre.

Selon Gérard Aubret, président de la Fédération de chasse de la Loire, le gibier devrait être présent "le grand gibier et le sanglier se portent bien. Le chevreuil se porte bien. Le cerf est en voie de développement petit à petit. La population s'installe. L'ouverture du canard s'est faite la semaine dernière. Elle a été généralisée dans la plaine du Forez le 1er septembre. Il y avait des oiseaux présents en nombre et une bonne diversité d'oiseaux sur les étangs de la plaine du Forez. On est peut-être un peu plus inquiets sur le lièvre sur certains secteurs du département. Et pour le lapin de garenne, faisan et perdrix, les opérations que l'on fait avec les chasseurs se passent bien dès l'instant où le respect des cahiers techniques est mis en œuvre".

G.Aubret, président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire Copier

On recense 10 500 chasseurs dans la Loire. C'est un peu moins que les années précédentes. Mais la fédération de chasse tirera un véritable bilan à la fin de la saison, puisque des chasseurs vont peut-être renouveler leur permis dans les prochaines semaines. L'âge moyen du chasseur dans le département c'est 53 ans. Et comme dans le reste de la France on ne compte qu'1.5% de femmes.

Le permis coute 176 euros dans la Loire. Mais dès l'an prochain, le prix du permis national sera divisé par deux et passera à 200 euros. Les permis départementaux risquent donc de disparaitre dans les prochaines années. Il n'y a pas de changement dans la réglementation cette saison. En revanche quelques nouveautés pour les chasseurs : la possibilité d'utiliser un réducteur de son pour les fusils. Il permet de diminuer de 20 décibels le bruit de la déflagration. Et puis une dizaine de volontaires vont tester une application sur smartphone pour le prélèvement de la bécasse. Ils diront en temps réel combien d'oiseaux ont été tués. Pour plus de transparence et d'efficacité.