La Talaudière, France

Ce lundi, les enfants n'auront plus à prendre le chemin de l'école ! Ils sont en vacances depuis vendredi soir, ce qui n'est bien entendu pas forcément le cas de leurs parents alors il faut trouver des solutions pour les garder. Chez les grands parents pourquoi pas mais la solution la plus prisée c'est le centre de vacances. Les centre aérés, les colonies vont faire le plein ce lundi dans la Loire et la Haute-Loire, avec des dizaines de solutions en tous genres pour s'occuper !

France Bleu vous emmène à la Talaudière, au centre aéré de Longiron. Dans un château et ses 40 hectares Un centre qui accueille les enfants de 5 à 13 ans pendant tout le mois de juillet. On en attend dès ce lundi matin autour de 140. Quelques heures avant cette ouverture, tout était prêt ou presque ! Il y avait bien ce lave-vaisselle qui faisait un peu des siennes et qui donnait du fil à retordre à David le régisseur : "Quand j'ai changé la pompe en fin de centre l'année dernière, je crois que j'ai dû inverser des fils ou des tuyaux. Du coup, au lieu d'aspirer, la pompe repousse...".

Hâte d'accueillir cette jeunesse !

En cuisine on s'affaire pour que tout soit prêt pour ce lundi matin. Ce centre aéré de Longiron c'est une machine bien huilée et dirigée par les Religieux de Saint Vincent de Paul. C'est le frère Jean-Marc Miele qui en a la charge depuis 32 ans mais il y a toujours le petit stress du départ : "Est-ce qu'on a pensé à tout ? Il y a toujours les petits imprévus avec la pompe du lave-vaisselle qui flanche. Mais on quand même vraiment serein, détendu. On a hâte d'accueillir cette jeunesse !"

Longiron, c'est lieu qui à l'époque où il y avait moins de choix à Saint-Étienne et sa région accueillait jusqu'à 1000 enfants par jour. Aujourd'hui donc un peu moins de 150, avec une trentaine d'employés et de quoi faire : tir à l'arc, foot, basket, tennis, handball, poney, des jeu de piste, des chasses au trésor. Et dernière bonne nouvelle, le lave-vaisselle est réparé.