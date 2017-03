Loire : une maison de retraite participe à The Voice d'or

La finale de The Voice d'or a lieu ce samedi 18 mars dans le Rhône, à Amplepuis. Cinq résidentes d'un Ehpad près de Roanne participent à ce concours de chant très original.

La grande finale de The Voice d'Or se déroule le samedi 18 mars 2017, dans le Rhône à Amplepuis. Un concours de chant assez original puisque ce sont des personnes en Ehpad qui participent au concours. Parmi les 11 établissements qui participent à The Voice d'or, on retrouve la maison de retraite du Parc, située près de Roanne, au Coteau.

"On est des stars !"

L'animatrice Pascale Montabrun a fait répéter les participantes de la maison de retraite du Parc au Coteau pendant un mois et demi. Elle explique tout de ce concours qui aura lieu samedi et qui s'appelle The Voice d'Or : "C'est une référence à l'âge d'or, aux noces d'or car les chanteurs ne sont plus des jeunots !" Le jury se tiendra "dans des fauteuils rouges qui tournent" sur le même principe que dans l'émission The Voice de TF1.

Pascale Montabrun est animatrice à l'Ehpad Le Parc au Coteau Partager le son sur : Copier

La chanson que les cinq participantes doivent savoir par cœur est "Marjolaine" de Francis Lemarque. Madeleine a 89 ans, sa grand-mère lui a appris à chanter il y a très longtemps. Madeleine est très heureuse de chanter : "Ça nous rajeunit de chanter comme cela, se faire applaudir, ça fait du bien". "On est des stars mais on ne nous paye pas beaucoup !" plaisante la résidente. Selon leur classement après leur performance, les résidentes gagneront un micro d'or, d'argent ou vermeil.