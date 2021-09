"Loiret au fil de l''eau" : 2 voiles de bateaux peintes par des artistes orléanais remises à des mariniers

Ce samedi a lieu la deuxième édition d'Escale en fête à Combleux : une manifestation organisée par le Département du Loiret autour du canal d'Orléans, dont il est désormais propriétaire. Une journée destinée aussi à promouvoir son projet touristique "Le Loiret au fil de l'eau", dont le nom et le logo avaient été dévoilés il y a 2 ans, précisément lors de la première édition d'Escale en Fête.

Une véloroute, première phase du "Loiret au fil de l'eau"

Ce projet a pour but de mettre en valeur de la boucle fluviale que forment les 3 canaux du Loiret : celui d'Orléans, donc, mais aussi celui de Briare et celui du Loing. A long terme, il s'agira notamment de développer la navigation, ce qui suppose un travail colossal de rénovation des ouvrages hydrauliques et des écluses. Mais à plus court terme, le projet consiste à créer une véloroute le long du canal d'Orléans : 25 millions d'euros de travaux sont prévus entre 2022 et 2025.

Pour autant, il n'est pas question dans cette phase d'oublier les mariniers, explique Laurence Bellais, la vice-présidente du Département en charge du tourisme : "On est certes aujourd'hui d'abord sur un projet de véloroute, mais on ne doit pas perdre de vue que cet itinéraire (qui sera relié à la Loiret à vélo et la Scandibérique) se situe le long de l'eau. Il était donc important de faire un signe aux mariniers dès à présent."

Des voiles peintes par des artistes venus du graff

D'où l'idée d'offrir à 2 mariniers de Loire une voile originale pour équiper leur fûtreau (bateau traditionnel de Loire) : une voile peinte par des artistes orléanais qui n'avaient qu'une seule contrainte artistique, intégrer le logo du projet "Le Loiret au fil de l'eau", symbolisé par un oiseau. L'une des voiles a été réalisée par Jean-Michel Ouvry, l'autre par le duo Guillaume Garrié/Onie. Des artistes plutôt venus du monde du graff, et ravis de l'expérience. "Cela nous a permis de confronter notre univers artistique au monde plus traditionnel des mariniers et de la Loire, raconte Jean-Michel Ouvry. Cela a été une source d'inspiration incroyable."

Jean-Michel Ouvry, en train de peindre l'une des voiles qui seront présentées ce matin © Radio France - François Guéroult

Les contraintes techniques, en revanche, ont été assez fortes, reconnaît Jean-Michel Ouvry : "Une voile de bateau est imperméable, donc l'eau ruisselle dessus ; par conséquent, la peinture acrylique ruisselle également dessus. Du coup, on a surtout eu recours à de la peinture aérosol, qu'on utilise pour les graffiti. On a passé dans un premier temps des jus de peinture pour placer les esquisses, les grands blocs comme une sorte de lavis très clair ; puis on a réhaussé avec la peinture aérosol pour donner des contrastes, des volumes et des lumières." Un procédé censé assurer une bonne durée de vie à ces voiles, mais "honnêtement, on ne sait pas combien de temps cela tiendra car les UV ont toujours le dernier mot dans cette histoire !"

Un détail de l'autre voile peinte par le duo Guillaume Garrié et Onie, intégrant l'oiseau du logo "Le Loiret au fil de l'eau" © Radio France - François Guéroult

Tout cela sera donc à découvrir à Combleux dès ce matin, sur les bateaux "La Sterne" et "Le Skolvan", qui participeront aussi la semaine prochaine au festival de Loire à Orléans. Quant aux animations d'Escale en fête - balades, concerts, démonstrations et bal - elles ont lieu de 10h à 23h ce samedi.