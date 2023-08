Loiret : Avec le mauvais temps, la fréquentation des loisirs en intérieur est en hausse

Le passage du mois de juillet au mois d'août est loin d'être ensoleillé dans le Loiret. Entre la pluie et le vent, les touristes et habitants présents dans le département cherchent des activités en intérieur. Au cinéma comme dans les parcs de jeu couvert, la fréquentation est en hausse au mois de juillet, ce qui ravit les principaux concernés. Les parents et grands-parents, eux, tentent de trouver des occupations aux enfants malgré la météo maussade.

"Le sale temps fait notre bonheur"

Au Rigolou, parc de jeu couvert près d'Orléans, Léon passe des autos-tamponneuses au château gonflable, content de pouvoir "faire tout le parcours et de terminer par une roulade". Sa maman Célina, en vacances dans le Loiret, s'adapte au mauvais temps. "On a un moment de pause, les enfants s'éclatent et nous on peut avoir un moment pour nous", raconte la vacancière, assise à une table près des jeux. Même chose pour les trois grand-mères Christianne, Gisèle et Anne-Marie, venues en trio pour que leurs petits-enfants dépensent leur énergie : "D'habitude ils font beaucoup d'activités à l'extérieur. Là, il faut qu'ils se dépensent un peu, ils veulent courir partout et escalader la maison alors... il vaut mieux qu'ils le fassent avec la structure gonflable", rigole l'une d'entre elles.

Et si le mauvais temps permet aux enfants de profiter des jeux et piscines à boules, il fait aussi le bonheur du Rigolou. "Quand il y a un grand soleil, nous n'avons pas autant de fréquentation. Donc effectivement, le sale temps fait notre bonheur", sourit la commerciale du lieu, Julita. Ce mercredi 2 août, venté et pluvieux, a par exemple été l'une des meilleures journées de juillet avec 145 billets vendus (seuls les enfants paient). D'ailleurs, pour gérer la hausse de fréquentation, l'équipe du Rigolou est renforcée les jours de pluie.

Avec le mauvais temps, l'équipe du Rigolou accueille plus de clients en ce moment. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Hausse de fréquentation aussi au cinéma Les Carmes, dans le centre d'Orléans, qui a vendu 30% d'entrées en plus en juillet, par rapport à la même période l'année dernière. "C'est vrai que c'est plus agréable de venir au cinéma quand il fait moins beau", reconnait le directeur technique du cinéma Xavier Croué. Mais cette bonne forme est également due à la programmation actuelle : "On propose toute une variété de films, certains porteurs comme Barbie. C'est très bien de les avoir. On a aussi fait des soirées rencontres qui ont apporté de nombreux spectateurs. Tout ça fait qu'on a des bonnes entrées au mois de juillet", résume-t-il.

Dans le centre-ville d'Orléans, le cinéma Les Carmes enregistre une hausse de 30% des entrées au mois de juillet 2023. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Maintenant, le Rigolou comme le cinéma Les Carmes attendent de voir comment va se passer le mois d'août. Là encore, ça va dépendre de la météo. Pour ce qui est du tout début du mois, entre la pluie et le vent, ils devraient avoir du monde dans leurs salles de jeu et de projection.