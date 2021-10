Loiret : et si vous (re)passiez votre certificat d'études, pour le plaisir, à Chantecoq ?

Et si vous repassiez votre certificat d'études ? Pour les plus jeunes, qui ne l'auraient pas connu, le certificat d'études, c'était un examen que les écoliers passaient au moment du collège, et ce jusqu'à sa suppression en 1989.

Troisième édition

Calcul mental, dictée, grammaire, histoire-géographie, sciences... l'examen est composé de plusieurs épreuves, que l'association des Amis de Chantecoq, du nom de la commune près de Montargis, propose de repasser, pour le plaisir.

Ce dimanche matin, dès 9 heures, une dizaine de candidats retourne sur le banc de l'école, installés dans la salle polyvalente de Chantecoq, près de Montargis. Tous se sont inscrit pour cette troisième édition de l'événement créé et organisé par le maire de la commune Jean-Pierre Lapène, aussi président de l'association.

Une ambiance bon enfant

Cet ancien enseignant et proviseur conçoit lui-même les examens, qu'il fait passer aux participants, inscrits à l'avance. "C'est vraiment une ambiance bon enfant", explique-t-il. "D'ailleurs il y en a même quelques uns qui trichent, par exemple pour du calcul mental ils posent l'addition", s'amuse-t-il en se souvenant des éditions précédentes.

La plupart des participants viennent de la commune et ses environs, "mais on a même des gens inscrits qui viennent de Troyes [dans l'Est] !", s'étonne le maire. L'événement est l'occasion pour certains "de rouvrir et feuilleter leurs anciens manuels scolaires", raconte l'élu.

Jean-Pierre Lapène espère pouvoir organiser cette manifestation ludique et gratuite chaque année, et en faire une tradition dans sa commune.