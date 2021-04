Loiret : où faire du sport pendant ces vacances de Pâques confinées ?

Des vacances de Pâques particulières commencent ce vendredi 9 avril. Elles sont identiques partout en France et confinées. Interdiction d'aller au-delà de dix kilomètres autour de chez soi, sauf pour faire du sport. Alors où prendre l'air avec des enfants dans le Loiret ? On vous dit tout.

Les vacances de Pâques commencent ce soir, vendredi 9 avril, partout en France et elles seront confinées. Les sorties autorisées, encadrées par le couvre-feu, sont donc limitées à 10 kilomètres autour de chez soi. Sauf si vous avez prévu de faire du sport en extérieur à plusieurs ou même en solo : depuis hier, le gouvernement autorise les déplacements dans un rayon de 30 kilomètres pour se rendre dans un équipement sportif en plein air (avec attestation ).

Les terrains extérieurs ouverts à Saint Jean de Braye

L'ouverture des terrains sportifs en extérieur est à la discrétion des municipalités. Ainsi, ils sont ouverts à Saint-Jean de Braye, Chécy ou encore Saint Jean de la Ruelle. Dans ces communes, les clubs de foot continuent d'ailleurs de fonctionner y compris pendant les vacances où les enfants seront accueillis pour des entrainements. En revanche, à Orléans, tout est fermé ou presque (boulodrome, terrains de foot et de basket, etc). Seule exception à l'île Charlemagne : les aires de jeux pour enfants et les terrains sportifs restent en libre accès.

On a fait le choix de rester ouvert car il y a un vrai besoin- le responsable du Cube

Idem du côté des piscines extérieures : si la mairie d'Orléans a choisi de fermer le bassin nordique de La Source alors que les textes l'y autorisent, probablement pour éviter un phénomène d'attroupement (dans un des rares lieux de loisirs de la ville qui était encore ouvert au public) ; celui du Cube à La Ferté Saint-Aubin est bien ouvert . Il est accessible à toute personne habitant à moins de trente kilomètres, notamment aux habitants de la métropole.

"On a fait le choix de rester ouvert car y a une vraie demande, un besoin" explique Jean-Christophe Hamel, le responsable du Cube. " "D'ailleurs, depuis que la piscine extérieure de la Source a fermé, on est contacté tous les jours pour des demandes de renseignements. On s'attend à une légère hausse de fréquentation." L'accès au bassin nordique du Cube est néanmoins limité à 48 personnes simultanément.

Enfin, Les activités en extérieures doivent être pratiquées en dehors des horaires du couvre-feu, dans la limité de six personnes maximum et en respectant les gestes barrières.