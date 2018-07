Quatre ans de fermeture, treize mois de travaux: les habitants de Pithiviers-le-Vieil ont dû être patients pour retrouver leur piscine. Le complexe flambant neuf a coûté un million et demi d'euros.

Une semaine de retard après quatre ans de fermeture dont treize mois de travaux? "Je pense qu'une semaine de retard sur un chantier comme celui-là, pas de problème, il n'y a rien à regretter." Les mots de Michel Picard, maire de Pithiviers-le-Vieil et vice-président de l'intercommunalité du Pithiverais, traduisent la satisfaction de voir cette nouvelle piscine sortir de terre pour l'été.

Une piscine devenue dangereuse

Fermée en 2014, la piscine "devenait dangereuse" estime Michel Picard. "Au fond des bassins, c'était de la résine mais c'est très coupant avec des petites feuilles quand ça se décolle. Avec le conseil municipal, on avait décidé de fermer pour qu'il n'y ait pas d'accident grave".

Quatre ans plus tard, le résultat est, semble-t-il, correct. "Tous les bassins ont été refaits en inox. Il y a des flash-pads, des jeux d'eau pour les petits-enfants" décrit le maire. "Le pataugeoire a aussi été fermé par raison de sécurité". Concernant le retard de fins de travaux, "les personnes qui ont faits les bassins les ont soudé. Avec le mauvais temps, avant, c'était impossible à faire" et donc, il a fallu attendre le retard des beaux jours.

Un projet à un million et demi d'euros

Le nouveau complexe a coûté "entre 1,5 et 1,6 millions d'euro" confirme Michel Picard et là, ce n'est pas le maire de Pithiviers-le-Vieil qui le dit, c'est le vice-président de l'intercommunalité du Pithiverais. Le chantier, décidé par la communauté de communes du Coeur du Pithiverais avant la loi NOTRe, a été repris au 1er janvier 2017 par la nouvelle intercommunalité du Pithiverais.

"Aujourd'hui, cette piscine n'est pas seulement pour les habitants de Pithiviers-le-Vieil et des environs, elle rayonne quasiment au niveau de la Région Centre-Val de Loire et du Département du Loiret" selon Michel Picard. On a même des habitants qui viennent de la région parisienne depuis des années."

Le cadre, idéal avec autour des installations pour le pique-nique, la randonnée, la pêche avec un lac et cette piscine, est enfoncé au coeur d'une vallée. Après quatre ans en sommeil, le complexe revit, les enfants plongent, crient et s'arrosent. Même si pour certaines personnes interrogées, ce qu'il manque: "c'est le plongeoir", non présent dans la nouvelle version.

Tout comme les maîtres nageurs, dont l'effectif doit être complété pour faire tourner la piscine à régime maximum pendant l'été. En attendant, les horaires d'ouverture sont les suivants: