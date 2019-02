Loiret : quatorze chanteurs sur scène pour rendre hommage à Johnny Hallyday

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Ambiance Harley-Davidson, tatouages et blousons en cuir ce samedi soir à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Une soirée hommage à Johnny Hallyday était organisée par l'association Appel 45 plus d'un an après la mort du rockeur. Pendant près de trois heures, les plus grands tubes du chanteur ont été repris. Un grand concours de chant auquel prenait part quatorze chanteurs venus de toute la France. Il y avait plus de 250 candidats au départ, et les meilleurs se sont affrontés sur scène.

Un vrai petit marathon avant le grand show

Parmi eux, Lionel Ostuni, originaire de Saint-Jean-de-Braye. Il est arrivé sur place aux alentours de 4 heures de l'après-midi, et ça a été une vraie journée marathon. Balances, derniers préparatifs, révision des paroles de la chanson, et puis passage par les loges pour s'habiller : "Un jean, la veste, des chaussures noires... J'aime bien cette tenue."

"Un jean, la veste, des chaussures noires..." la tenue de Lionel Ostuni pour le spectacle © Radio France - Cyrille Ardaud

C'est la première fois qu'il participe à un concours, un peu comme un défi qu'il se serait lancé à lui même. Mais après avoir oublié les paroles durant les répétitions, il est un peu stressé à quelques minutes de monter sur scène : "On va essayer de s'isoler un peu. Je vais penser à des gens importants, et surtout à lui, à Johnny."

Une prestation devant le sosie officiel de Johnny

Pendant quatre minutes, il va interpréter la chanson "Cet homme que voilà", sous les yeux du public mais aussi et surtout du jury, dont le président est le sosie officiel de Johnny Hallyday, Richy : "Je vois ces candidats sur scène et je sais qu'ils ont le stress, qu'ils sont remplis d'émotions. Ça me touche parce que je sais qu'ils seraient prêts à payer pour faire ça. C'est très émouvant."

Richy, le sosie officiel de Johnny a présidé le jury. © Radio France - Cyrille Ardaud

Globalement, Lionel fait un bilan plutôt positif de sa prestation : "Je ne l'ai pas chantée comme je voulais, avec le trac je n'avais pas la voix. Mais franchement c'est une belle expérience, et puis bon quel honneur de reprendre Johnny... c'est un monument !"

"Peu importe le résultat de ce soir, pour moi c'est une très belle aventure."

Parmi tous les candidats, il y avait cinq loirétains au total. Et notamment Georgez Blaviez. Il est originaire de la Ferté Saint Aubin et pour lui aussi, c'est une première participation à un concours.

"J'ai 55 ans, je ne suis pas là pour faire une carrière de chanteur" Georges Blaviez, participant Copier

Il a interprété Je te promets : "J'ai été très surpris quand j'ai appris que j'avais été retenu. J'ai commencé à prendre des cours de chant il y a deux mois. Je pense que c'est important quand on aime chanter, ce qui est mon cas. Peu importe le résultat de ce soir, pour moi c'est une très belle aventure. J'ai 55 ans, je ne suis pas là pour faire une carrière de chanteur, je ne suis pas là pour remplacer Johnny, personne ne le remplacera. Mais en ayant chanté ce soir, j'ai l'impression de le rendre éternel. Mes enfants sont fiers de moi, je suis content."

Les quatorze finalistes du concours juste avant le concert. © Radio France - Cyrille Ardaud

Remplacer Johnny, ce n'est clairement pas l'objectif de Lionel non plus, mais lui a désormais attrapé le virus et se verrait bien participer à d'autres concours de ce genre.

