Loiret : un menu 100% local, composé par des lycéens d’Olivet et de Montargis bientôt dans vos restaurants

De la truite, de l’agneau et un Pithiviers fondant au citron vert : c’est ce qui vous attend dans quelques jours sur les tables de plusieurs restaurants du Loiret. Le concours Menu signature, lancé par le département du Loiret avec l’Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie et la Chambre d’agriculture, s’est tenu vendredi 20 mai au château de Chamerolles. Sous l’œil du jury, une quarantaine de lycéens et d’apprentis issus de 4 lycées hôteliers et CFA du département ont eu 4 heures pour composer un menu complet et 100% local. Le lycée hôtelier de l'Orléanais à Olivet remporte un double prix pour dans la catégorie des plats puis des desserts. L’école Saint-Louis à Montargis n’a pas démérité non plus : son entrée a été primée elle aussi par le jury.

Consécration inattendue

Ils ne se sont pas ménagés pendant 4 heures, mais le travail en valait la peine ! « On s’attendait à ne recevoir qu’un seul prix. Mais là, en recevoir deux, c’est encore mieux. Ca fait deux mois que nous sommes préparés au concours. On savait déjà ce qu’on allait faire, quels produits utiliser, à quels éleveurs et producteurs faire appel. Maintenant, savoir que nos plats, nos intitulés vont être repris dans les cartes de restaurants, c’est un énorme plaisir », lâche Victorien, 19 ans.

Le cuisinier en herbe du lycée hôtelier d’Olivet et ses camarades ne cachent pas leur joie. Ils viennent de recevoir deux prix. La première récompense, c’est pour leur plat. « Une selle d'agneau et ses petits pois carottes revisité », décrit Titouan, autre lycéen d’Olivet. Autre distinction aussi pour leur dessert. « Un Pithiviers fondant au citron vert », rappelle le cuisinier en herbe. Les autres gagnants du jour, ce sont les élèves de l’école Saint-Louis à Montargis. La dizaine de membres du jury a été séduite par leur entrée. Il s’agit d’une « truite gravlax ». Une technique qui consiste à faire cuire le poisson dans du gros sel.

Deux prix remportés sur les trois en jeu : c'est presqu'un sans-faute pour le lycée hôtelier de l'Orléanais à Olivet ! © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Un jugement sévère avant le succès

Ils ont fait face à des jurés exigeants, comme Bernard Mondain. L’ancien meilleur ouvrier de France est très exigeant. « Je goûte d’abord chaque produit séparément. Les produits ne doivent pas être trop assaisonnés, il faut juste mettre ce qu’il faut », décrit le membre du jury. Les participants ont dû se confronter aussi au vote du public. Il pouvait voter par internet, s’il n’avait pas eu la chance d’être sur place, comme quelques auditeurs de France Bleu Orléans. « Les plats sont très bien présentés et ils ont beaucoup de goût », s’enthousiasme Philippe.

Après ces mois de travail et ces prix, les gagnants verront leurs créations sur la carte de plusieurs restaurants du département, comme par exemple La table d’à côté, à Ardon (Loiret), d’ici quelques jours.