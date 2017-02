Le Relais Bernard Loiseau de Saulieu, une grande histoire bourguignonne

Quoi de neuf au Relais Bernard Loiseau de Saulieu ? Comment se travaille l'excellence au quotidien ? Qui se cache derrière autant de prestige international ? Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars, France Bleu Bourgogne Midi vous emmène dans les coulisses de ce lieu prestigieux.

La maison Loiseau de Saulieu, ou la Côte-d’Or historique sur la Nationale 6, ou encore le plus connu des restaurants étoilés bourguignons, font référence à un même lieu unique et presque magique. D'abord restaurant relais sur la route des vacances au début du siècle dernier, la Côte-d'Or est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses tables gastronomiques de notre région, autrement dit, une belle fierté locale. Avec France Bleu Bourgogne Midi, nous sommes allés rencontrer les personnages qui ont écrit, écrivent et écriront encore son incroyable histoire.

Dominique Loiseau, la mémoire de la maison

Quand on porte le nom de Loiseau, c’est comme si on avait déjà l’excellence en nous. Dominique, la femme du grand chef, Bernard Loiseau, est très attachée au souvenir de son mari. Comme tous les grands de ce monde, Bernard est parti trop tôt en 2003. Aujourd’hui, aller de l'avant, est devenu un vrai projet de vie pour Dominique. La voici dans le salon des souvenirs de son mari, au coin d’un bon feu de cheminée.

Dominique Loiseau au milieu des souvenirs de Bernard Loiseau © Radio France - Charlotte Millet

Patrick Bertron, la toque dans les étoiles

Patrick Bertron et Dominique Loiseau

Le Relais Bernard Loiseau de Saulieu, c'est le résultat d'un travail acharné pour le prestige. Patrick Bertron en est l'actuel chef deux étoiles. Il a hérité de l’histoire d’Alexandre Dumaine, le roi des cuisiniers au début du XXe siècle et de celle de Bernard Loiseau qui en 1975 a réinventé la cuisine française : "Plus de raffinement pour toujours autant de terroir". Aujourd’hui, Patrick Bertron est le nouveau guide de la très réputée brigade. Il nous raconte sa passion de la cuisine entre deux services.

Eric Rousseau, un imposant directeur de restaurant

Comment l’une des meilleures tables de France garde le cap de l’excellence au quotidien ? Le très grand Eric Rousseau - au moins 1m90 de muscles - nous apprend que ce n'est pas qu'une question de recette culinaire. L'excellence c'est aussi le service, la présentation de la salle, et la propreté de chaque recoin.

Le sourire d'Eric Rousseau © Radio France - Charlotte Millet

Pascal Abernot et le sens de la famille

Ici, l'histoire se lit sur tous les murs. Des photos des grands chefs et des équipes depuis trois générations, en passant par les dessins du bâtiment érigé par les Romains, toutes les pièces racontent une anecdote ou un événement. La maison Bernard Loiseau représente beaucoup pour chacun des membre de la brigade, du service, de l’hôtel, des jardins etc. Tout le monde sait que travailler chez Loiseau c’est une sacrée chance. Pascal Abernot, le directeur du Relais est très attaché à cet esprit de fierté et de famille.

Pascal Abernot, au coin du feu © Radio France - Charlotte Millet

Thierry Zicot, le "chasseur" de sourire

La quête de l'excellence et du prestige ne peut pas se faire sans un accueil chaleureux. La première personne que vous croisez quand vous allez au Relais Bernard Loiseau, c'est le chasseur, aussi appelé le voiturier. A Saulieu, c'est la mission de Thierry Zicot. Il est l'un des piliers de la maison depuis 27 ans.

Thierry Zicot, le chasseur du Relais Bernard Loiseau © Radio France - Charlotte Millet

Sourire, prestige, excellence, histoire, gastronomie mais aussi et surtout, simplicité. C'est ce que l'équipe de France Bleu Bourgogne Midi retient de toutes ces rencontres. Une simplicité et une sincérité sans faille. Charlotte Millet et Richard Lardry qui ont réalisé ce reportage, n'ont pas fini de nous raconter des anecdotes incroyables de leurs journées hors du commun. À suivre ...