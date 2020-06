Loisirs, attractions, parcs, zoos, vacances, thermes : qui rouvre quand en Moselle ?

Depuis ce mardi 2 juin, plusieurs établissements de loisirs et de vacances sont autorisés à accueillir du public après deux mois et demi de fermeture. En Moselle, la plupart des dates de réouvertures sont connues. Les voici dans le détail.

Villages vacances, parcs d'attractions, zoos ou encore casinos : la plupart des établissements de loisirs mosellans rouvrent petit à petit. A quelle date et dans quelles conditions ? France Bleu Lorraine fait le point.

Le Seven Casino d'Amnéville

Le casino d'Amnéville est ouvert depuis le 2 juin. Le masque y est obligatoire, des parois de protection sont installées et les machines sont désinfectées. En revanche, les tables de jeu ne sont toujours pas accessibles.

Le zoo d'Amnéville

Le zoo mosellan rouvre ses portes dès ce jeudi 4 juin à partir de 9h30 mais la journée est réservée aux abonnés. Le lendemain, le vendredi 5 juin, le zoo accueillera le grand public. "Pour la sécurité de tous, il faut impérativement réserver votre billet avant votre visite", indique le parc sur son compte Facebook.

Des vitres de protection sont installées sur les caisses, un sens de visite est mis en place, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition et le port du masque est conseillé.

Le parc animalier de Sainte-Croix

Le lancement de la saison du parc de Rhodes est annoncée pour ce samedi 6 juin avec un accès réservé aux abonnés. Ensuite, à partir du 10 juin, tous les visiteurs pourront visiter les lieux.

Pour garantir la sécurité, des mesures sanitaires sont mises en place : une signalétique est installée, les accès à certaines zones du parc sont réglementés, d'autres zones d'immersion et de contact avec les animaux sont fermées, les animations se font en petits groupes et la vente en ligne est privilégiée.

Le Center Parcs des Trois Forêts

Le domaine situé à Hattigny rouvre ses portes le vendredi 12 juin avec, là aussi, de nombreuses mesures sanitaires : les comptoirs d'accueil et les points de contacts sont nettoyés toutes les deux heures, des signalétiques permettent la distanciation physique, le nombre de clients est limité dans les restaurants et les espaces aquatiques, les paiements en liquide sont limités, les services de livraisons sont renforcés pour les courses et les plats des restaurants, sans oublier les personnels équipés de protections : visières, gants, masques etc.

Pokeyland

Le parc de loisirs implanté à Fey accueillera de nouveau du public à partir du samedi 13 juin. Des règles sanitaires seront appliquées et communiquées dans quelques jours sur le site internet de Pokeyland.

Le pôle thermal d'Amnéville

Pour profiter des thermes d'Amnéville, il faudra patienter encore trois ou quatre semaines, compte tenu des exigences sanitaires très strictes. Thermapolis pourrait ainsi rouvrir avant la fin du mois. La direction envisage la fin juin pour la Villa Pompéi et la Cure Thermale.

Walygator

Le groupe Aspro, propriétaire du parc, annonce la réouverture de Walygator à Maizières-les-Metz le samedi 4 juillet. La priorité sera donnée aux visiteurs ayant réservé leur place en ligne. "Des protocoles sanitaires pour la sécurité de tous ont été approuvés par les organismes d’État," affirme le groupe dans un communiqué.