Loisirs jeunesses: Un cours pour le corps et les oreilles à Tours et Cormery

Tours, Indre-et-Loire, France

Du rythme pour grandir

Les activités extra-scolaires contribuent au développement des apprentissages des enfants. Choisir une activité sportive permet de travailler la motricité, les capacités sociales... en s'amusant. La musique, quant à elle, permet aux enfants de mieux appréhender le temps (apprentissage du rythme), d'améliorer l'acquisition et la maîtrise du langage...

Il est donc tentant de multiplier ces activités pour en avoir tous les bienfaits. mais on sait aussi que les enfants ont besoin de repos et de temps libre.

Et si on leur proposait une activité qui allie pratique physique et artistique?..

Des peluches comme support pédagogique - Association Le Pied à l'Oreille

Eveil corporel et musical pour les petits

Des cours d'éveil corporel et musical adaptés aux différentes tranches d'âge sont dispensés les mardis et jeudis à Tours, et le mercredi à Cormery.

Si les cours des 3-4 ans sont déjà complets, il reste de nombreuses places pour les 5-7 ans.

Pendant cet atelier, ils sont pris en charge par Maëva Frémont. Cette professeure est aussi chanteuse, musicienne et chorégraphe de danses africaines traditionnelles et afro-funk. . Elle a aussi été professeure des écoles et de français pour les étrangers. Cette expérience lui permet une approche pédagogique parfaitement adaptée au jeune public.

Les percussions au cœur de la danse © Maxppp - P Deliss

Pendant ces ateliers, les enfants mobiliseront leur corps, mémoriseront des mouvements de danse et auront aussi le plaisir d'essayer divers instruments et percussions. Le cours se termine par une chanson africaine que les enfants apprennent à chanter. L'approche est bienveillante et les petits y trouvent à la fois une occasion de se dépenser, se concentrer mais aussi se relaxer. C'est également l'occasion de voyager grâce aux sons et de s'ouvrir à d'autres cultures. Les enfants ont beaucoup à y gagner, comme l'explique Maëva Frémont : "l'enfant aura l'opportunité de découvrir sa sensibilité artistique, de développer son imaginaire, sa créativité et ses capacités d’expression, pour grandir à son rythme, par le jeu et le corps en mouvement. "

Danse Afrofunk pour les plus grands

Pour les 8 ans et plus, des cours de danse Afrofunk sont dispensés le mardi à Tours et le mercredi à Cormery. Là aussi, c'est Maëva qui officie. Mais au fait, la danse afrofunk, en quoi ça consiste? Réponse avec les membres de l'association : _"_On mélange les styles afro avec le hip-hop, le funk, la house, l'electro, le freestyle et autres et on danse à notre sauce, soient sur des musiques d'influences africaines, soient sur des musiques actuelles de tous styles en fonction des envies des enfants !".

Une activité parfaite qui combine art et sport.

Equilibre, coordination... les ateliers d'éveil font des merveilles - Association Le Pied à l'Oreille

Les cours pour les enfants ont débuté Mardi 17 septembre. Il reste des places. Pour tout renseignement et inscription, rendez-vous sur le site internet de l'association Le Pied à l'Oreille. Ou par téléphone : 06.03.33.60.01.