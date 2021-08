Châteauroux : et si avec le retour du beau temps, vous testiez le paddle à Belle-Isle ?

Dans le cadre de l'opération "C'est l'été à Châteauroux, bougez à Belle-Isle" plusieurs activités nautiques et gratuites sont proposées tout l'été et notament le paddle : l'essayer, c'est l'adopter !

Cet été 2021 ne restera pas dans les anales avec la crise sanitaire mais aussi une météo plus que capricieuse en juin et juillet. Heureusement, le mois d'août démarre sous de meilleurs auspices et du coup, les activités aquatiques risquent de connaître une forte affluence avec la hausse des températures.

Mathilde 10 ans en vacances chez son Papy, se débrouille déjà très bien © Radio France - Sylvain ROGIE

Dans le cadre de l'opération "Bougez à Belle-Isle" proposée tout l'été par Châteauroux Métropole, vous pouvez en toute sécurité vous initier au paddle. Cette activité présente en France depuis 10 ans nous arrive tout droit du Québec. Alors comment utiliser un paddle ? Mathilde 10 ans est en vacances chez son Papy : "Alors au départ, on se met à genoux, puis on se met debout, puis on rame des deux côtés. Et quand on veut tourner et bien on rame que d'un côté." C'est simple non ? Alain, le Papy à lui aussi fait du paddle : "Elles étaient impatientes de venir ici. C'est un endroit superbe où vous pouvez faire plusieurs activités parfaitement bien encadrées et en toute sécurité." Justement, comme cette activité aquatique à lieu en plein air, vous n'avez pas besoin de fournir un pass sanitaire. Il suffit de savoir nager ou alors, pour les plus petits, d'avoir le test aisance aquatique.

Le watter-Roller est une autre activité aquatique très prisée des jeunes. Vous pourrez la tester ce mardi 10 août à Belle-Isle à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Vendredi 13 août prochain, vous pourrez une nouvelle fois tester le paddle sur le lac de Belle-Isle. Mais ce mardi 10 août le watter-roller devrait connaître une forte activité chez les jeunes. Vous rentrez à plusieurs dans une bouée en forme de roue et vous devez faire tourner cette roue comme un cochon dinde. Les rires sont garantis !