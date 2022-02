Long Ma, le cheval-dragon, de retour à Nantes pour une grosse opération de maintenance

Huit ans après être sorti des ateliers de la Compagnie la Machine, Long Ma, le cheval-dragon, est de retour à Nantes pour une révision complète.

Long Ma, le cheval-dragon de la Compagnie La Machine est de retour à Nantes pour un bon coup de jeune, presque huit ans après sa première sortie. On peut le voir jusqu'à la fin de la semaine sous les nefs. Il partira ensuite pour Toulouse où il sera en spectacle avant de rentrer en Chine, après donc une grosse opération de maintenance.

Des roues jusqu'au bout des moustaches

Au fil des ans et des voyages, en Chine, au Canada, en France, Long Ma avait un peu perdu de sa superbe. Pierre Bellivier et les autres techniciens lui ont donc offert un lifting complet : "On a vraiment commencé de la base, des roues, puis on est remonté avec le charriot, l'hydraulique, la peinture. On a refait les teintes et la coloration des coques, jusqu'à la pointe des moustaches et au bout des oreilles. On a aussi réglé ses capteurs pour qu'il retrouve ses attitudes d'origine."

Pierre Bellivier et Mickaël Dimier, deux des techniciens qui s'occupent de Long Ma © Radio France - Marion Fersing

On peut l'imaginer en colère, chasseur, joueur...

Parce que c'est ça qui fait la magie de Long Ma. Pour les spectateurs mais aussi pour les techniciens qui l'ont conçu, qui l'ont fait évoluer et qui s'occupent maintenant de sa maintenance, comme Mickaël Dimier : "ça reste du bois et de la mécanique mais toutes les petites fonction qu'il a, les paupières, les mouvements d'oreilles, les pattes... Quand tout ça est bien actionné au bon moment, on arrive à l'imaginer en colère, chasseur à regarder au loin, joueur aussi. À ce niveau-là, c'est une machine qui est très réussie".

Un coup de jeune des roues jusqu'à la pointe de oreilles pour Long Ma. © Radio France - Marion Fersing

Pas encore en spectacle à Nantes

Les Nantais devront encore patienter pour voir Long Ma en mouvement, mais ils peuvent s'en approcher jusqu'à la fin de cette semaine, il dort paisiblement sous les nefs. Il sera ensuite démonté avant son départ pour Toulouse où il sera en spectacle au printemps.