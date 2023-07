Longs travaux à la médiathèque de La Rochelle : fermeture ce samedi soir pour un an

La médiathèque de La Rochelle a 25 ans. Ce bâtiment de plus de 8000 m² n'a pas été conçu à l'origine avec un système de climatisation. Pour aérer les deux niveaux de la structure, un système basique d'ouverture des fenêtres suffisait jusqu'à présent pour faire baisser la température de l'ensemble. Mais ces dernières années, avec des canicules de plus en plus fréquentes, le système "D" ne suffit plus. Pour la directrice de la médiathèque, Anne Courcoux :

ⓘ Publicité

33°C l'été dernier au deuxième étage de la médiathèque

"L'été dernier, au deuxième étage, cela était insupportable, avec une température pas loin des 33°C. En plus, avec des plafonds bas, il y avait une sensation d'étouffement. Pour permettre une aération plus efficace, l'architecte va créer de nouveaux ouvrants pour pouvoir faire un appel d'air plus important."

Mais ce n'est pas tout, le toit sera aussi isolé, en surface extérieure, une matière blanche permettra de mieux réfléchir la chaleur, et des panneaux photovoltaïques prendront place aussi sur ce toit. Pour l'hiver, il y a aussi des problèmes d'isolation thermique. En façade, la baie vitrée n'est pas très efficace face aux vents du nord. Pour conserver une vue unique sur les tours du port, une deuxième baie vitrée va voir le jour.

Vue sur le port de La Rochelle du deuxième étage de la médiathèque © Radio France - Gérald Paris

Pour Vincent Coppolani, vice -président de la communauté d'agglomération de La Rochelle chargé des équipements culturels : "Une deuxième vitre, comme une deuxième peau, avec un espace d'un mètre 70 au milieu. Cela va venir couper le vent froid, et il y aura dans cette zone un peu de végétation, comme un jardin d'hiver."

Un patio de verdure accessible avec des tables et des chaises

Autres changements pendant cette année de travaux, au rez de chaussée, l'espace d'accueil va être repensé, avec la disparition de l'Îlot central, trois automates de prêts seront à l'entrée.

Îlot central de la médiathèque © Radio France - Gérald Paris

Quant à la cafétéria, trop bruyante sur le côté droit, elle sera décalée au fond, avec, et c'est une nouveauté, avec une possibilité d'accéder au patio de verdure. Des tables et des chaises seront installées dans ce lieu inaccessibles jusqu'à présent.

Patio qui va devenir accessible depuis la médiathèque sur sa partie nord © Radio France - Gérald Paris

Enfin, à partir du 2 octobre, la médiathèque va proposer un point "Click and Collect" dans la salle des anciennes archives municipales à l'Arsenal. Et pour pallier à cette fermeture, le media bus sera devant la médiathèque, sur le parvis, le lundi / mardi / jeudi / vendredi et samedi après midi.