Loni, 9 ans, veut remporter le Mondial des jeunes de la Marseillaise à pétanque

Il fera partie des milliers de joueurs réunis à partir de ce vendredi au mondial de la Marseillaise à Pétanque. Mais ce passionné pourrait vous surprendre. Loni Szczotkowski , 9 ans est déjà un jeune champion, et une star des réseaux sociaux grâce à sa passion de la pétanque. Suivi par 20.000 personnes sur Instagram, les fans du jeune Aixois le voient enchaîner les tirs et les carreaux sans aucune difficulté

ⓘ Publicité

Il faut dire que Loni s'entraîne comme un pro. Une heure par jour de pétanque dans son emploi du temps de jeune adolescent. Ce n'est absolument pas un problème pour lui et face à son jeu de boules, il prend plaisir à raconter : "Là vous voyez, elles sont alignées, je prends les deux boules et après je tire". Et ça ne tremble pas. Un carreau réussi.

Après les entraînements toute la semaine, ce sont les compétitions le week-end, en famille. Car ici, la pétanque c'est un talent dans les gènes. Naïs, la grande soeur de 12 ans, est aussi mordue."J'ai suivi mon père, j'ai commencé à faire ce qu'il aimait (...) puis je me suis entraînée, j'ai fait la ligue et le championnat de France". Le papa, très fier, c'est Stéphane : "Tout a commencé en bas de la maison, ils m'ont suivi et se sont entraînés. Ca leur a plu et ils ont continué. C'est beau ! On fait des concours en famille, c'est un travail d'équipe".

Aurélie, la maman, est la seule à ne pas jouer : "Je n'étais pas trop fan de pétanque, mais je les suivais, et maintenant, j'aime bien !"

Objectif des deux champions de la famille : après les quarts de finale l'an dernier, remporter le Mondial des jeunes de la Marseillaise à Pétanque, qu idébute dès ce vendredi.

Le Mondial La Marseillaise à Pétanque, c'est parti !

Ce week-end a donc lieu la 62e édition du Mondial La Marseillaise au Parc Borély et sur une trentaine d’aires de jeu réparties dans tout Marseille.

Le Mondial à suivre sur France Bleu Provence tout le week-end. Emissions spéciale lundi 3 juillet et mardi 4 juillet de 12h à 13h puis de 16h à 19h. Emission spéciale mercredi 5 juillet de 16h à 19h

La compétition ouverte aux femmes et aux hommes de tous âges, licenciés ou non, se dispute par équipe de trois joueurs et fonctionne sur le principe de « l’élimination directe ». Il réunit chaque année entre 12 000 et 14 000 participants. Parmi eux, les meilleurs joueurs du monde, comme Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Quintais, Philippe Suchaud ou encore Jean-Michel Puccinelli.

Près de 13 000 joueurs rassemblés et 160 000 spectateurs

Il rassemble régulièrement des joueurs venus de toute la France (plus de 90 départements représentés chaque année) et d'une vingtaine de pays. A leur côté, 160 000 spectateurs se massent durant cinq jours pour suivre ce rendez-vous gratuit pour le public.

Le programme du mondial

Vendredi 30 juin 2023 (Parc Borély)

9h à 18h : Retrait des cartons de jeu du Mondial La Marseillaise

🚩 10h : Coup d'envoi du GP féminin

🚩 14h30 : Coup d'envoi du Mondial des jeunes

Samedi 1er juillet 2023 (Parc Borély)

9h à 18h : Retrait des cartons de jeu du Mondial La Marseillaise

9h30 : Suite du GP féminin et du Mondial des jeunes .

Dimanche 2 juillet 2023 (Parc Borély et Marseille)

🚩 9h15 : Premières parties du Mondial La Marseillaise

🏆 10h30 : Finale du Grand Prix féminin

14 h : Deuxième et troisièmes partie du Mondial La Marseillaise

🏆 14h30 et 16h30 : Finales Trophée Crédit Mutuel Mondial des Jeunes

Lundi 3 juillet 2023 (Parc Borély)

9h15 : Quatrième parties du Mondial La Marseillaise puis cadrages

14h30 : Cinquièmes parties du Mondial La Marseillaise et sixième partie si nécessaire

Mardi 4 juillet 2023 (Parc Borély)

9h15 : 32e de finale du Mondial puis 16e de finale

9h30 à 18h : Challenge des entreprises PROMAN

10h à 18h : 8e puis quarts de finale

18h30 : Concours de tir de précision

Mercredi 5 juillet 2023 (Parc Borély)