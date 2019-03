Looze : des passionnés de jeux d’arcade autour du flipper

Des passionnés de jeux d’arcade et notamment de flippers se sont réunis pour jouer. Et tester leur niveau le temps d’un week-end, ce samedi 30 et ce dimanche 31 mars.

Looze, France

Quarante flippers et deux baby-foot. Le compte y était pour attirer les convives de cette petite commune de l’Yonne, Looze. « Plusieurs collectionneurs nous ont prêté leur flipper, des flippers de toute génération », raconte Bruno Bertoki, un des organisateurs de la manifestation. Et il ne s’attendait pas à un tel succès. Quelques centaines de personnes ont fait le déplacement.

Des visiteurs de toute la France

A commencer par Gorgio venu avec ses deux enfants, Chiara et Carlo. « Nous avons effectué 180 kilomètres pour venir à ce salon. Chez nous on a deux babyfoot, un en Italie et un en France », souligne ce père de famille. Originaire d’Italie et habitant dans les Yvelines (78), ce ne sont pas les plus de 2h de routes qui l’ont arrêté, lui ou ses enfants. « On adore ça, le flipper, on y joue souvent, c’est un jeu qui demande une stratégie, d’être attentif au détail parce qu’on peut laisser filer la bille », poursuit-il.

Parmi la foule, des champions de flipper étaient également présents. La famille Chevalier venue de Nantes. « Nous participons à quasiment tous les tournois de flipper dont un qui se tiendra au Tréport (Normandie) en avril », raconte Jean-Marie Chevalier. Mais avant ce tournoi, lui et sa femme iront se frotter à quelques champions européens en Suisse le week-end du 6-7 avril.

Un des légendaires flipper. © Radio France - Bradley De Souza

Des riverains, féru de flippers

Les habitants de Looze ont également répondu présents. Eric, un quinquagénaire est venu avec ses enfants. « J’ai trois flippers aujourd’hui. Mon premier flipper je l’ai eu à vingt ans et quelques lorsque je me suis en ménage, j’avais un jeu dans le salon », se remémore ce père de famille et réparateur de flippers. « A l’époque on payait pour pouvoir jouer alors on devait être bon rapidement », sourit-il.

Son fils Alexandre, 20 ans est déjà sur les machines. Avec ses techniques et ses bottes secrètes comme le coup de la fourchette. « Lorsque la balle tombe au milieu, il faut la récupérer par le bout et la relancer vite avec l’autre bout », raconte-t-il. Il est venu avec sa sœur, également adepte du flipper. En France, il existe plus de 760 modèles de flippers.

Le fameux baby-foot. © Radio France - Bradley De Soza

Le baby foot, lui, installé au milieu de la salle a juste fait le bonheur des plus petits.