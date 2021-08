Lorànt Deutsch à nouveau en tournage en Berry "A toute Berzingue"

Le principe de "A Toute Berzingue " : faire découvrir une ville, à pied, en cinq minutes environ ... Lorànt Deutsch s'était déjà arrêté à Bourges, Sancerre et Châteauroux. Cette fois-ci, l'acteur innove. Ce nouvel épisode sera plus long (une vingtaine de minutes) et sera donc consacré pour la première fois à une région : le Berry...

Lorànt Deutsch et Philippe Bon, conservateur du château de Mehun sur Yèvre © Radio France - Michel Benoit

Cela fait deux ans que Lorànt Deutsch habite dans le Cher, mais s'il a choisi de consacrer ce nouveau format au Berry, c'est avant tout pour son histoire notamment durant la guerre de 100 ans : " A cette période, la frontière de la France, elle est là. " précise Lorànt Deutsch. " Au sud, vous avez le limousin et le Poitou qui sont anglais ; à l'est, vous avez les Bourguignons. On les aime beaucoup nos amis Bourguignons, mais ce sont eux qui ont quand même vendu Jeanne d'Arc ! Le Berry, tout le monde en a entendu parlé, mais peu de personnes en connaissent les frontières et son rôle dans l'histoire de France. Le Berry a été une terre de confrontation pendant très longtemps. C'est par le siège de Bourges (Bituricum) que Jules César a commencé sa conquête de la Gaule, face aux Bituriges. Cette tribu gauloise dont le nom voulait dire les rois du monde. C'est quand même pas de la quiche, ça ! "

Les vestiges du château de Mehun sur 7vre © Radio France - Michel Benoit

Dans cette vidéo, l'histoire du Berry sera donc racontée de manière chronologique. Chaque ville visitée incarnera une époque, Mehun sur Yèvre par exemple : " Ici , c'est le XIV eme siècle, après la création du duché du Berry en 1360, alors que le roi de France est prisonnier des Anglais. On ira aussi à Henrichemont. Ce village est génial avec cette place centrale qui rappelle la place des Vosges à Paris. On est sous Henri IV, Sully. En survolant cette place, on arrive à voir encore ce plan qui rappelle la place des Vosges, en plus petit et pas fini. Pour la révolution industrielle, on va aller du côté de Châteauroux pour parler notamment de Balsan et ses uniformes, les uniformes bleu horizon du poilu français. Ça a été fait à Balsan. Et puis surtout, on parlera de Bourges, Bourges, capitale du Berry.

Lorant Deutsch pose la caméra à Châteauroux pour faire découvrir la ville dans une vidéo diffusée prochainement sur sa page Youtube "A toute berzingue !" © Radio France - Kathleen Comte

"A Toute Berzingue " consacré à Bourges a été vu 56000 fois. Ce n'est pas négligeable pour Chloé Rapin, trafic manager à Berry Province : " Quand on peut toucher des dizaines de milliers de personnes, c'est toujours intéressant. On est preneur ! " Ce nouveau format plus long, sous forme de périple, colle parfaitement avec l'objectif de Berry Province d'allonger la durée de séjour des touristes : " On cherche à convaincre les visiteurs de passer deux ou trois nuits en Berry, avec un itinéraire un peu programmé." poursuit Chloé Rapin. " Avec Lorànt, on a donc travaillé sur une boucle qui met en valeur toutes les micro destinations qui vont mettre en valeur les pépites du territoire, sur les deux départements de l'Indre et du Cher." Le tournage se termine samedi. Rv dans quelques jours, sur internet pour suivre Lorànt Deutsch, au pas de course à travers le Berry.

à lire aussi Bourges : une nouvelle application pour découvrir la ville et ses trésors

Après le Cher en début de semaine, Lorànt Deutsch est dans l'Indre depuis mercredi. Après Sainte- Sévère, Lignac et Argentomagus, Lorànt Deutsch doit tourner à Châteauroux, Valençay et Vatan ce vendredi. La vidéo de "L'histoire du Berry...à toute Berzingue" devrait être mise en ligne en début d'automne.