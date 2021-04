Lorient : le Festival Interceltique aura bien lieu

Le Festival Interceltique de Lorient (FIL) aura bien lieu cet été, du 6 au 15 août, mais en version réduite. Les organisateurs maintiennent la programmation de l'édition 2020 avec des concerts en plein air et une jauge réduite à 5.000 personnes. Trois lieux ont été retenus pour accueillir l'édition 2021 : l'Espace Marine, la place Glotin et le Stade du Moustoire.

Une version plus étoffée à l'étude

Si le gouvernement assouplit les règles sanitaires, cette version du festival pourrait évoluer, avec plus de concerts, des déambulations dans la ville et la tenue du Marché Interceltique avec des bars et de la restauration. Pour des raisons sanitaires et logistiques le FIL ne pourra pas accueillir cette année les grandes formations des autres nations celtes, et les Nuits Interceltiques n'auront pas lieu.