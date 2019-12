Lorraine : des milliers de spectateurs attendus pour les fêtes de Saint-Nicolas

Ce week-end du 7 et 8 décembre, les fêtes de Saint-Nicolas avec ses marchés, animations et défilés de chars s'organisent dans les centres-villes de la région, samedi à Nancy, Saint-Nicolas-de-Port et Epinal, dimanche à Metz.

Lorraine, France

Si depuis la semaine dernière, des communes ont déjà fait défiler des chars festifs et lumineux de la Saint-Nicolas, les plus importants rassemblements s'organisent ce week-end des 7 et 8 décembre. Des rendez-vous traditionnels et très populaires. Avec eux débutent les fêtes de fin d'année en Lorraine. Saint-Nicolas récompense les enfants sages, il défile sur un char avec le Père Fouettard qui lui se charge de punir les petits qui n'ont pas été sages...