Lors du Superbowl, la chanteuse Rihanna était habillée avec du tissu fabriqué en Alsace

Vous vous souvenez de Rihanna, enceinte, dans sa tenue flamboyante rouge, qui a enflammé la mi temps du Superbowl aux Etats Unis ? Sa performance avait été suivie par plus de 113 millions d'Américains en direct. Et bien le tissu de la combinaison a été produit en Alsace ! Plus précisément à Saint-Amarin, dans le Haut-Rhin.

Car s'il s'agit bien d'une création de la marque Loewe, le tissu lui est 100% coton et 100% made in Alsace réalisé dans les ateliers de l'entreprise Velcorex , qui emploie 80 personnes. Son responsable commercial a appris qu'il s'agissait de son tissu il y a quelques jours seulement. Et il n'en revient toujours pas.

"J'ai halluciné complet. La surprise ! J'ai envoyé l'info à mes clients américains qui tombent des nues, car le Superbowl, c'est mythique. Pour eux de voir qu'il y a leur Velcorex qui est présent sur le podium avec Rihanna, c'est la totale" explique Christophe Bitton, responsable commercial de l'entreprise. En fait, tout a commencé quand Rihanna cherchait sa tenue de scène.

Bientôt présenté à la fashion week

"On travaille régulièrement avec la maison Loewe. Dans ce tissu, ils nous ont fait étudier plusieurs coloris. Or, il n'y avait pas le rouge, le rouge de Rihanna. Donc je leur ai demandé : comment ça se fait qu'il y ait eu ce rouge on ne vous l'a pas produit ?! On m'a répondu : "on a dû lui teindre rapidement sur Paris son rouge" poursuit Christophe Bitton. Au départ, la combinaison de Rihanna était donc blanche et a été teinte au dernier moment.

"C'est un joli petit canevas de coton assez fin, pas trop lourd, je pense que cela lui a beaucoup plu. On voit qu'à la lumière il prend bien la lumière. Il a un côté soyeux, brillant, précieux. Vu les mouvement qu'elle faisait, il ne fallait pas que ce soit trop lourd" explique le spécialiste de chez Velcorex.

Du coup, l'entreprise Loewe a commandé le tissu... en rouge pour la fashion week de Paris la semaine prochaine où elle présentera la tenue lors de son défilé. Et l'entreprise alsacienne s'attend à de nombreuses commandes. "Là je vois depuis deux jours passer les e-mails, combien avez vous de matière ? Pouvez-vous le faire en six semaines, c'est la première fois que je vois une telle excitation" rigole Christophe Bitton.